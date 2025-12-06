sábado 6 de diciembre 2025

UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Hizo la denuncia a tiempo y la Justicia pudo “congelar” el dinero; ahora le será devuelto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un vecino sanjuanino vivió horas de enorme angustia luego de caer en una estafa vinculada a la supuesta compra de 30 cajas de Fernet Branca a un precio “imperdible”. Sin embargo, gracias a su rápida denuncia y al accionar de la Justicia, el dinero pudo ser bloqueado a tiempo y ahora será restituido.

El hecho ocurrió el 13 de agosto de 2025, cuando Adolfo Iván Cortez Sayago se contactó a través de Facebook y luego por WhatsApp con un sujeto identificado bajo el nombre de “Mauro”, quien le ofreció la venta de las bebidas. Tras acordar la operación, ese mismo día dos empleados de la distribuidora “Del Líbano” llegaron al domicilio del denunciante para entregar la mercadería.

Siguiendo las indicaciones del supuesto vendedor, Cortez Sayago realizó una transferencia bancaria de $1.600.000 a una cuenta a nombre de Paola Elizabeth Agüero, además de entregar $1.400.000 en efectivo a los repartidores. Pero al mostrar el comprobante, los empleados le informaron que esa cuenta no pertenecía a la distribuidora y que desconocían totalmente a “Mauro”. Así, el comprador se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa millonaria.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público Fiscal -encabezado por el fiscal Pablo Martín, con la colaboración del ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez- solicitó a COELSA el bloqueo preventivo del CUIT vinculado a la operación. También se envió un oficio al Banco Nación para conocer el estado y titularidad de la cuenta.

El 27 de agosto, la entidad confirmó que la cuenta estaba registrada a nombre de Paola Elizabeth Agüero, con domicilio en Mendoza, y que los $1.600.000 aún permanecían allí, es decir, no habían sido retirados.

Con esta información, el juez Gerardo Fernández Caussi resolvió hacer lugar a la reversión de fondos, ordenando que el dinero congelado sea transferido nuevamente a la cuenta de titularidad de la víctima, en el Banco Francés. La defensa estuvo representada por el Dr. Carlos Fleury, de la Defensoría Oficial N.º 18.

