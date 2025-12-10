miércoles 10 de diciembre 2025

"Vuelvo a la marca que tanto me dio": Tobías Martínez confirma que pega la vuelta a Chevrolet

El sanjuanino abandona Toyota y apuesta nuevamente por Chevrolet, subiéndose al Camaro que dejó vacante Josito Di Palma. "Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa", expresó en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martinez-camp-23-tcp

Tobías Martínez confirmó este martes una de las novedades más fuertes de cara a la temporada 2026 del Turismo Carretera. El sanjuanino pegará la vuelta a Chevrolet y manejará el Camaro del RUS Med Team, el mismo que hasta la última fecha utilizó Josito Di Palma. La noticia la dio él mismo a través de sus redes, donde expresó la emoción de reencontrarse con la marca que impulsó su formación como piloto.

El cambio de Camry a Camaro implica un reacomodamiento interno dentro de la estructura que lidera Mauro Medina. Con la llegada de Martínez al auto del moño dorado, Di Palma pasará a conducir el Toyota que queda disponible en el equipo, mientras que la motorización del sanjuanino estará a cargo de Fabio Martínez, según publicó SoloTC. El debut con su nueva unidad no tardará, este próximo jueves realizará su primera prueba para comenzar la adaptación al modelo.

El regreso a Chevrolet representa un capítulo especial en la carrera del piloto de 24 años. Toda su escalera hacia el TC -TC Pista Mouras, TC Mouras y TC Pista- la hizo con esta marca, logrando títulos, victorias y podios que lo consolidaron como una de las grandes proyecciones del automovilismo argentino. Por reglamento, debió debutar en 2024 con un Torino, con el que ganó en su primera presentación, y este año compitió con un Toyota Camry. Ahora, vuelve a la marca que lo acompañó en sus inicios.

Con el movimiento confirmado, el equipo 2026 queda conformado por Martínez con Chevrolet Camaro, Di Palma con Toyota Camry y Juan Bautista De Benedictis con Ford Mustang. El sanjuanino, por su parte, ya piensa en volver a pelear adelante, ahora con el moño dorado en la trompa.

