"Vuelvo a la marca que tanto me dio": Tobías Martínez confirma que pega la vuelta a Chevrolet

Tobías Martínez confirmó este martes una de las novedades más fuertes de cara a la temporada 2026 del Turismo Carretera. El sanjuanino pegará la vuelta a Chevrolet y manejará el Camaro del RUS Med Team , el mismo que hasta la última fecha utilizó Josito Di Palma . La noticia la dio él mismo a través de sus redes, donde expresó la emoción de reencontrarse con la marca que impulsó su formación como piloto.

El cambio de Camry a Camaro implica un reacomodamiento interno dentro de la estructura que lidera Mauro Medina. Con la llegada de Martínez al auto del moño dorado, Di Palma pasará a conducir el Toyota que queda disponible en el equipo, mientras que la motorización del sanjuanino estará a cargo de Fabio Martínez, según publicó SoloTC. El debut con su nueva unidad no tardará, este próximo jueves realizará su primera prueba para comenzar la adaptación al modelo.

El regreso a Chevrolet representa un capítulo especial en la carrera del piloto de 24 años. Toda su escalera hacia el TC -TC Pista Mouras, TC Mouras y TC Pista- la hizo con esta marca, logrando títulos, victorias y podios que lo consolidaron como una de las grandes proyecciones del automovilismo argentino. Por reglamento, debió debutar en 2024 con un Torino, con el que ganó en su primera presentación, y este año compitió con un Toyota Camry. Ahora, vuelve a la marca que lo acompañó en sus inicios.

Con el movimiento confirmado, el equipo 2026 queda conformado por Martínez con Chevrolet Camaro, Di Palma con Toyota Camry y Juan Bautista De Benedictis con Ford Mustang. El sanjuanino, por su parte, ya piensa en volver a pelear adelante, ahora con el moño dorado en la trompa.