martes 9 de diciembre 2025

Campeón

Román Herrmann, amo y señor del ajedrez en San Juan

El mejor de todos en la provincia se consagró una vez más y esta vez lo hizo en la Biblioteca Franklin. Además de celebrarlo con los suyos, adelantó lo que se vendrá en materia de tablero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del 5 al 8 de diciembre, la Biblioteca Franklin volvió a convertirse en el templo del ajedrez sanjuanino al albergar un torneo que reunió a unos 60 jugadores locales, exclusivamente sanjuaninos, en un ambiente cargado de tensión competitiva y entusiasmo. Allí, entre relojes que avanzaban implacables y tableros encendidos, Román Herrmann escribió una de sus páginas más importantes en el deporte ciencia: se consagró campeón tras un brillante desempeño y un desempate memorable.

El certamen se disputó a 7 rondas, con 90 minutos por jugador para toda la partida, un ritmo exigente que puso a prueba tanto la técnica como la resistencia mental. Herrmann completó el torneo invicto, con 5 victorias y 2 empates, sumando 6 puntos, la misma marca que sus inmediatos perseguidores, Gabriel Pereyra y Fernando Disciascio. La igualdad en lo más alto obligó a resolver el título mediante un desempate a partidas rápidas de 15 minutos, donde Herrmann se mostró implacable: ganó ambos encuentros frente a sus rivales directos y se coronó campeón absoluto.

Es un resultado especial para mí, porque pude ganarle a todos los rivales a los que enfrenté, y tuve el apoyo de mi familia y de mi novia, que sufrió cada ronda conmigo”, expresó el flamante campeón, emocionado tras su consagración.

El crecimiento del ajedrez infantil en San Juan

El torneo no solo dejó un campeón, sino también una señal clara del crecimiento del ajedrez en la provincia, especialmente entre los más jóvenes. Herrmann destacó que, desde hace dos años, organiza una liga provincial amateur para menores de 18 años, que se disputa un sábado al mes. Esta iniciativa, desarrollada de marzo a noviembre, permitió que muchos niños y adolescentes dieran sus primeros pasos en el ambiente competitivo y, en esta oportunidad, varios de ellos se animaron a participar en un torneo de mayor envergadura.

Es muy gratificante ver cómo los chicos se entusiasman y crecen torneo a torneo. Muchos de ellos jugaron por primera vez un evento oficial así, y eso demuestra que el ajedrez en San Juan tiene futuro”, afirmó Herrmann.

Mirando hacia 2026

Con la satisfacción del título recién obtenido, Román ya proyecta lo que viene: seguir organizando el torneo en 2026 y, si es posible, regresar al plano internacional. Entre sus objetivos figuran competir nuevamente en un Mundial o un Panamericano, eventos que habitualmente se disputan en abril y octubre, aunque aún no tienen fecha confirmada.

San Juan tiene nuevo rey en el tablero, y su nombre —Román Herrmann— promete seguir dando que hablar dentro y fuera de la provincia.

