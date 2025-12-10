miércoles 10 de diciembre 2025

Nueva ilusión

Sortearon la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán San Martín, Boca Juniors y River Plate

El Verdinegro, el Xeneize y el Millonario ya conocen a sus rivales de los 32avos de final en la próxima edición de la Copa Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se conocen los partidos con los que arrancará la próxima edición de la Copa Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este miércoles en el predio de Ezeiza el sorteo de los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina 2026, así como también el cuadro del certamen federal que tiene como participantes a 64 equipos de todas las categorías.

Antes de realizarse la ceremonia, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, brindó unas palabras, se reconoció al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza y luego, el periodista Julián Bricco, quien ofició como presentador del evento, dio inició al sorteo. El mismo determinó que Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate se cruzará con Ciudad de Bolívar. Además, podría haber un hipotético Superclásico en la final. En tanto que San Martín, ya instalado de nuevo en la B Nacional, se medirá a Deportivo Madryn.

En cuanto a otros cruces destacados, Independiente se medirá frente a Atenas de Río Cuarto y Racing hará lo propio con San Martín de Formosa. En caso de haber un clásico de Avellaneda, será solamente en la final.

image

Por su parte, San Lorenzo jugará en la primera fase contra Deportivo Rincón de Neuquén y Huracán chocará ante Olimpo de Bahía Blanca. Vélez debutará con Deportivo Armenio, Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó, Lanús frente a Sarmiento de La Banda y Rosario Central ante Sportivo Belgrano de San Francisco. Newell’s, en tanto se cruzará con Acassuso.

El campeón de la pasada edición, Independiente Rivadavia de Mendoza (superó por penales a Argentinos Juniors) comenzará su defensa del título frente a Estudiantes de Buenos Aires.

LOS CRUCES DE 32AVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA

Partido 1: San Lorenzo vs Deportivo Rincón de Neuquén

Partido 2: Huracán vs Olimpo de Bahía Blanca

Partido 3: River Plate vs Ciudad de Bolívar

Partido 4: Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy

Partido 5 : Racing vs San Martín de Formosa

Partido 6: Independiente vs Atenas de Río Cuarto

Partido 7: Platense vs Argentino de Monte Maíz

Partido 8: Argentinos Juniors vs FC Midland

Partido 9: Banfield vs Real Pilar

Partido 10: Lanús vs Sarmiento de La Banda

Partido 11: Talleres vs Argentino de Merlo

Partido 12: Belgrano vs Atlético de Rafaela

Partido 13: Vélez vs Deportivo Armenio

Partido 14: Tigre vs Claypole

Partido 15: Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó

Partido 16: Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros

Partido 17: Newell’s vs Acassuso

Partido 18: Rosario Central vs Sportivo Belgrano

Partido 19: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires

Partido 20: Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta

Partido 21: Central Córdoba vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Partido 22: Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas

Partido 23: Instituto vs Atlanta

Partido 24: Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán

Partido 25: Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Partido 26: San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn

Partido 27: Unión de Santa Fe vs Agropecuario

Partido 28: Defensa y Justicia vs Chaco For Ever

Partido 29: Sarmiento de Junín vs Tristán Suárez

Partido 30: Aldosivi vs San Miguel

Partido 31: Barracas Central vs Temperley

Partido 32: Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA ARGENTINA:

  • Boca Juniors: 4
  • River Plate: 3
  • Rosario Central: 1
  • Central Córdoba: 1
  • Arsenal: 1
  • Estudiantes de La Plata: 1
  • Huracán: 1
  • Independiente Rivadavia: 1
  • Patronato de Paraná: 1

FUENTE: Infobae

