martes 9 de diciembre 2025

Recambio

A horas de la salida de Magallanes, Unión tiene nuevo DT

El nuevo DT del Azul de Villa Krause estuvo a cargo del plantel femenino de San Martín y supo cosechar varios títulos. Este martes tuvo su primer práctica con el plantel y en los próximos días sería anunciado oficialmente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Colarte

Juan Colarte será el nuevo DT de Unión de Villa Krause. Lo confirmó el mismo el Radio Sports y este martes ya se hizo cargo del plantel.

Colarte, quien supo entrenar al plantel femenino de San Martín, desembarca en el Azul a horas de la salida de "Cachilo" Magallanes, que fue anunciada el madio día, en un escueto comunicado del club en el que no dieron los motivos de su desvinculación y solo le agradecieron "por el trabajo realizado". Sobre este punto, el nuevo DT no quiso dar ningún tipo de declaración.

"Mucho no puedo decir de la salida de Magallanes. Lo que sí puedo hablar es sobre mi llegada. Es un plantel con mucha disposición. Nos ha recibido bien la gente, los dirigentes y algunos hinchas que se arrimaron hoy a ver la práctica", aseguró Colarte.

image
"Cachilo" Magallanes fue desvinculado del club este martes en horas de la siesta.

"Cachilo" Magallanes fue desvinculado del club este martes en horas de la siesta.

Este miércoles, Colarte tendrá su último encuentro con el plantel femenino de San Martín que jugará una semifinal y se abocará de lleno al equipo que dejó Magallanes.

Así las cosas, los próximos desafíos de Colarte serán la revancha ante General Belgrano en el Torneo Regional Amateur y la final del Clausura ante Desamparados.

