martes 9 de diciembre 2025

Automovilismo

Un campeón y un subcampeón sanjuanino en el Zonal Cuyano

Facundo Della Motta logró el título en la Clase 2 y Nicolás Peralta finalizó segundo en el Turismo Pista 1.4.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este fin de semana se corrió la novena y última fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo en el autódromo “Cuidad de San Martín”, donde estuvieron presentes cinco pilotos sanjuaninos, que lograron buenos resultados.

En la Clase 2, Facundo Della Motta llegó segundo en el campeonato a la definición, con 10.5 puntos en desventaja con el mendocino Rodrigo Molé, pero gracias al puesto 3 en clasificación, puesto 2 en la serie y el triunfo en la carrera final, más el abandono de su rival directo, logró el primer título en el Zonal Cuyano, siendo el quinto en su carrera deportiva (Copa Mégane 2008, Top Race Junior 2012, TC 2000 2014, TC Mouras 2017, y C2 Zonal Cuyano 2025).

Nicolás Peralta y Gonzalo Martínez, alcanzaron la segunda y tercera posición, respectivamente, en el certamen del Turismo Pista 1.4. Peralta ganó la competencia final de la categoría, asegurando el subcampeonato, y Martínez terminó séptimo en la carrera decisiva por un problema en la pedalera del auto que le impidió estar más adelante, pero logró el tercer puesto en el campeonato, en un año que lo tuvo como protagonista en algunas carreras pero la suerte le fue esquiva en varias oportunidades. Nico Peralta consiguió dos triunfos este año (Villicum por la sexta fecha y la última en San Martín).

En la Promocional Fiat, fue destacada la actuación en la última fecha tanto de Mauricio Martos como Javier Flores. El primero de ellos logró un podio en la carrera final, asegurando el tercer puesto, mientras que Flores finalizó tercero en la serie el día sábado y sexto en la competencia de domingo.

Si bien fue poca la participación de pilotos de nuestra provincia en la coronación del zonal, los resultados parciales y finales fueron destacados, y San Juan se alzó con un otro campeonato de la Clase 2, categoría que en los últimos 17 años tuvo cinco monarcas sanjuaninos: Ariel Persia 2008 y 2009, Pablo Mauri 2012, Facundo Leánez 2016, Fabrizio Benedetti 2021 y Facundo Della Motta 2025.

Dejá tu comentario

