San Juan copó los podios del Zonal Cuyano en El Zonda

El regreso del Zonal Cuyano al Autódromo El Zonda “Eduardo Copello ” dejó un balance más que positivo para los pilotos sanjuaninos, que demostraron una vez más su jerarquía. Con podios en tres categorías, el fin de semana tuvo un marcado acento local.

En la Pista 1.4, Nicolás Peralta dio pelea hasta el último metro y se quedó con un valioso segundo puesto, a tan solo 13 milésimas del ganador, Danilo Gil.

En la Clase 2, el sanjuanino Facundo Leanez también fue protagonista de un cierre electrizante. Cruzó la meta en segundo lugar, detrás de Martín Pontoni, y volvió a sumar puntos importantes en un campeonato que se pone cada vez más parejo.

El protagonismo local se extendió a la Promocional, donde Pablo Pelegrina y Federico Álvarez completaron un doble festejo sanjuanino con el segundo y tercer puesto, respectivamente. Ambos ofrecieron un gran espectáculo, intercambiando posiciones durante gran parte de la final y defendiendo con garra los colores de la provincia.