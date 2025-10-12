domingo 12 de octubre 2025

Fabián Flaqué, afiladísimo: volvió al TC2000, se lució en El Zonda y terminó sexto

El piloto sanjuanino regresó a la categoría y fue protagonista en la novena fecha que se disputó en el Autódromo Eduardo Copello: "Estoy muy contento, esto de correr se dio todo a último momento y concretarlo así fue muy lindo", le dijo a Tiempo de San Juan.

Por Antonella Letizia
El rugido de los motores volvió a encenderse en el Autódromo El Zonda y tuvo como protagonista a un piloto local, en la novena fecha del TC2000. El regreso del sanjuanino Fabián Flaqué fue uno de los grandes condimentos del fin de semana, y no pasó desapercibido: terminó en la sexta posición con un rendimiento sólido y competitivo. El mítico circuito El Zonda Eduardo Copello fue una fiesta tras seis años de ausencia en el calendario.

Flaqué volvió a la categoría con el ProRacing, manejando un Chevrolet Cruze, y desde los entrenamientos mostró que estaba para pelear. Su actuación fue de menor a mayor, y en la final logró avanzar posiciones hasta quedarse con un valioso sexto lugar, en un trazado que conoce muy bien: "Estoy muy contento, muy feliz. El Autódromo quedó impecable y la gente que estuvo fue una fiesta. Se dio esto de correr a último momento y concretarlo así fue muy lindo", le contó a Tiempo.

El piloto ya tenía historia en El Zonda: había conseguido un podio en 2001 con un Ford Escort y debutó en el TC2000 en 1998. Su última aparición había sido en los 200 km de Buenos Aires de 2024, como piloto invitado. Esta vez, volvió a ser titular y lo hizo con creces, ante el aliento del público local y no decepcionó.

La carrera fue ganada por Gabriel Ponce de León, quien dominó la final al volante de su Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. Completaron el podio Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía, en una competencia muy exigente y con alto nivel de paridad.

