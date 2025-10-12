El emotivo y respetuoso minuto de silencio de los hinchas de River por Miguel Ángel Russo

Fue completamente emocionante el minuto de silencio de los hinchas de River en honor a Miguel Ángel Russo, que se llevó a cabo en el Monumental. En la previa al partido entre el local y Sarmiento, toda la hinchada realizó su muestra de respeto, a tal punto de que el estadio entero aplaudió en memoria del fallecido DT de Boca mientras era mostrado en la pantalla gigante del Liberti.
También Marcelo Gallardo -quien tuvo una relación de respeto con Russo- junto a su cuerpo técnico se unieron a sus aplausos. Así, River continuó en sintonía con las grandes muestras de cariño que ya había mostrado durante el velorio del entrenador, a donde llevó una corona de flores con los colores del Xeneize. Lógicamente, en este caso los colores quedaron de lado.
Mirá el video
