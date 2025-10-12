domingo 12 de octubre 2025

Video

El emotivo y respetuoso minuto de silencio de los hinchas de River por Miguel Ángel Russo

En la previa al choque del Millonario con Sarmiento, todo el Monumental homenajeó al DT de Boca que falleció el miércoles y que enlutó al fútbol argentino. Aplausos desde las tribunas bajaron hacia el campo de juego, en donde los 22 jugadores se abrazaron en el círculo central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5

Fue completamente emocionante el minuto de silencio de los hinchas de River en honor a Miguel Ángel Russo, que se llevó a cabo en el Monumental. En la previa al partido entre el local y Sarmiento, toda la hinchada realizó su muestra de respeto, a tal punto de que el estadio entero aplaudió en memoria del fallecido DT de Boca mientras era mostrado en la pantalla gigante del Liberti.

También Marcelo Gallardo -quien tuvo una relación de respeto con Russo- junto a su cuerpo técnico se unieron a sus aplausos. Así, River continuó en sintonía con las grandes muestras de cariño que ya había mostrado durante el velorio del entrenador, a donde llevó una corona de flores con los colores del Xeneize. Lógicamente, en este caso los colores quedaron de lado.

Mirá el video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El emotivo y respetuoso minuto de silencio de los hinchas de River por Miguel Ángel Russo En la previa al choque del Millonario con Sarmiento, todo el Monumental homenajeó al DT de Boca que falleció el miércoles y que enlutó al fútbol argentino. Aplausos desde las tribunas bajaron hacia el campo de juego, en donde los 22 jugadores se abrazaron en el círculo central. Más info en @tiempodesanjuan #miguelangelrusso #river #homenaje"

