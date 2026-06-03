Scaloni probó un once para jugar ante Honduras con históricos y debutantes

La Selección argentina completó su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Reconocimiento Por si faltaba alguno: Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Hockey sobre patines Después de 19 años en la elite europea, Lucas Ordóñez vuelve a San Juan y jugará en Atlético Argentino

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Lionel Scaloni dispuso una práctica táctica y formal de fútbol en la que delineó el primer once tentativo de cara al amistoso del próximo sábado ante Honduras, el cual se disputará en el Kyle Field de Texas.

Fiel a su metodología de gestión de cargas en la antesala de la cita mundialista, el nacido en Pujato optó por conformar un once titular compuesto por habituales titulares y futbolistas que actúan como alternativas de recambio dentro del seleccionado local.

En el arco, ante la preservación de Emiliano Martínez por su lesión en la mano izquierda, el arco fue ocupado por Gerónimo Rulli, quien asoma como el segundo arquero dentro de la nómina para este certamen y será el encargado de defender los tres palos en el primer examen en territorio norteamericano de cara a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La línea defensiva estuvo compuesta por Nicolás Capaldo, que podría meterse en la lista debido a las lesiones musculares de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina; en la zaga central, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Por último, Nicolás Tagliafico estuvo en el lateral izquierdo, demostrando ser una fija en el puesto.

En la mitad de la cancha, Scaloni ensayó con un tridente que sale de memoria: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. La intención es aceitar los circuitos de juego para el debut ante Argelia el 16 de junio.

Por su parte, el ataque exhibió una fisonomía renovada con Giuliano Simeone y Thiago Almada por los costados ante la ausencia de Lionel Messi y Julián Álvarez por problemas físicos; además, como única referencia de área estuvo Lautaro Martínez, de gran temporada en el Inter de Milán.

La selección argentina continuará con su agenda de entrenamientos antes de emprender el traslado hacia la localidad texana para afrontar el primero de sus dos desafíos preparatorios programados antes de su debut en el Mundial 2026.

FUENTE: Agencia NA