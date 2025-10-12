Clásico mendocino sin goles: con dos menos, la Lepra empató 0 a 0 con el Tomba

El clásico mendocino terminó sin festejos. En un partido intenso y con final caliente, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La Lepra fue superior durante gran parte del encuentro, pero terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa , lo que condicionó el cierre del duelo.

Video El emotivo y respetuoso minuto de silencio de los hinchas de River por Miguel Ángel Russo

Qué regalazo El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

El primer tiempo mostró la mejor versión del equipo del Parque. Con un Villa encendido y desequilibrante , Independiente generó las chances más claras y dominó a un Tomba apagado, sin ideas ni profundidad. A los 8 minutos, el colombiano desbordó por izquierda y casi provoca un blooper en la defensa visitante, y poco después, exigió a Petroli con un tiro libre que el arquero despejó con esfuerzo. Amarfil y Costa también tuvieron las suyas, pero la falta de puntería mantuvo el cero en el marcador.

En el complemento, el partido cambió de tono apenas comenzó. A los 4 minutos, Bottari fue con vehemencia a disputar una pelota y, tras la revisión del VAR, Facundo Tello le mostró la roja directa, dejando a la Lepra con diez. Pese a eso, el local mantuvo el orden y volvió a generar peligro de contra, aunque sin eficacia.

Godoy Cruz tuvo su momento con un remate potente de Maximiliano González que obligó a Centurión a una tapada espectacular, pero el conjunto de Daniel Ribonetto no supo aprovechar la ventaja numérica ni romper la resistencia azul.

Cuando todo parecía cerrado, llegó el final caliente. En tiempo de descuento, Villa reaccionó ante una falta de Lucas Arce y recibió la segunda amarilla, dejando a Independiente con nueve jugadores. El colombiano, que había sido figura, volvió a complicarse solo y empañó su actuación.

El resultado no conformó a ninguno. Independiente Rivadavia sumó, pero se aleja de los playoffs y de la zona de Copa Sudamericana, mientras que Godoy Cruz continúa comprometido, a cuatro puntos del descenso directo.