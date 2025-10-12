El Flaco eterno: un mural especial para Juan María Traverso, el que más brilló en El Zonda

Domingo especial en el autódromo Eduardo Copello "El Zonda" y no solo por lo que implica su reapertura para el automovilismo argentino. En los boxes del mítico circuito sanjuanino, un nuevo homenaje inmortalizó la figura de Juan María Traverso, el piloto que dejó su huella más profunda en este recinto y en el corazón de los fanáticos.

Salir con paciencia La última jornada en el Autódromo El Zonda se palpita a pleno con largas filas en el ingreso al Jardín de los Poetas

El homenaje se realizó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y de Juana Traverso, nieta del “Flaco”, quien viajó por primera vez a San Juan para participar del reconocimiento.

image

“Es mi primera vez acá en San Juan, en El Zonda, es un lugar que me había contado muchísimo mi familia. Estoy muy emocionada, el lugar es increíble, sobrepasó toda expectativa que ya tenía. Ver cómo todos se emocionan al recordar a mi abuelo es muy emocionante”, expresó Juana, conmovida al recorrer los boxes y la icónica curva que lleva el nombre de su abuelo.

“Recorrí la curva, estuve ahí y por suerte pude sentir la energía de la gente, todo el presente acá. Es una sensación muy linda”, agregó, antes de recordar cómo fue crecer con la figura de Traverso: “De chica no entendía muy bien la fama de él, no entendía nada de esas cosas. Y hoy, viendo todo lo que realmente fue, es muy difícil de creer. Es muy lindo, porque mirás toda la historia y ver lo que está reflejado acá es un orgullo enorme.”

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Juana, la nieta de Juan María Traverso en los pasillos del Zonda La nieta del histórico piloto que más ganó en el Zonda, visitó San Juan en el regreso del Autódromo Eduardo Copello. Más info en @tiempodesanjuan #automovilismo #autodromoelzonda #traverso #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Y razones sobran para tanto orgullo. En las 38 visitas que el Turismo Competición 2000 registra al autódromo sanjuanino, Traverso se erige como el máximo ganador: seis victorias lo coronan como el rey indiscutido del Zonda. Ganó en 1987 con Renault, en 1996 con Peugeot, en las tres carreras de 1998 con Honda y en 2001 con Toyota, en aquel recordado final en el que superó a Juan Manuel Silva.