domingo 12 de octubre 2025

Volvió a rugir

El Gobernador y el futuro del Autódromo Eduardo Copello: "El Zonda tiene que tener continuidad"

Marcelo Orrego estuvo presente en el último día de competencia y compartió la pasión de los fierros junto a los sanjuaninos. La charla con Tiempo de San Juan, en la que confirma que la reapertura del mítico e histórico Zonda regresó con todo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del cierre de una vibrante jornada automovilística, el Gobernador Marcelo Orrego, reafirmó su compromiso con la continuidad del Autódromo Eduardo Copello, uno de los circuitos más emblemáticos del país. Presente en el último día de competencia, la máxima autoridad de la provincia no solo celebró el éxito del evento, sino que también compartió la emoción del público sanjuanino que volvió a copar los cerros en el regreso del histórico trazado enclavado en la Quebrada de Zonda.

"Vamos a hacer todo lo posible para que tenga continuidad, y vamos a disfrutar de los dos escenarios: el más moderno, y por supuesto, el Zonda, que tiene esa mística que lo hace único. Viene gente de todo el país a participar. Los pilotos están contentos, la gente está contenta. Nosotros estamos felices", expresó el mandatario provincial con Tiempo de San Juan.

La reapertura del autódromo no fue una tarea sencilla. Orrego destacó el esfuerzo detrás de la puesta en valor del circuito, que incluyó más de 20 ítems de trabajo técnico y estructural, entre ellos la instalación de barreras de contención, una de las condiciones exigidas por las autoridades para permitir el regreso de la actividad automovilística.

"Es una enorme inspiración. Siempre me decían: 'Marcelo, abrí el Zonda'. Y hoy lo hicimos posible. Lo vemos terminado, pero hay un trabajo inmenso detrás", afirmó.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El Gobernador y el futuro del Autódromo Eduardo Copello: "El Zonda tiene que tener continuidad" Marcelo Orrego estuvo presente en el último día de competencia y compartió la pasión de los fierros junto a los sanjuaninos. La charla con Tiempo de San Juan, en la que confirma que la reapertura del mítico e histórico Zonda regresó con todo. Más info en @tiempodesanjuan #autodromoelzonda #orrego"

