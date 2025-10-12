El Zonda le sacó la mufa a Ponce de León: volvió a ganar en el TC2000 después de 10 años

El rugido de los motores volvió a estremecer el circuito “ Eduardo Copello ” y con él, una historia que parecía haberse cerrado hace tiempo volvió a escribirse. En su regreso a El Zonda , el TC2000 disputó la novena fecha del campeonato con una multitud de sanjuaninos que colmó las gradas de los cerros. Allí, Gabriel Ponce de León fue el gran protagonista: partiendo desde el segundo lugar con su Toyota Corolla Cross, persiguió incansablemente a Matías Rossi hasta que, a falta de dos minutos para el final, una falla en el auto del piloto en actividad más ganador del circuito sanjuanino le abrió la puerta a la gloria.

El experimentado juninense no sólo cortó una sequía de 10 años sin victorias como titular en “la categoría más tecnológica de Sudamérica” -la última había sido los 200 Kilómetros de Buenos Aires” del 2015-, sino que también se convirtió en el sexto piloto más ganador de la historia del TC2000. Con 25 triunfos, Ponce de León superó a Omar “Gurí” Martínez (24) y quedó a tres de alcanzar a Ernesto Bessone, quien completa el Top 5 con 28.

“Ni me acuerdo cuánto hace que gané la última. Estoy feliz, más que nada me emociono porque quería ganar por un buen laburante como es Christian Corsi con todos los chicos. Se lo merecen. Es un grupo humano terrible”, dijo apenas bajó del auto, visiblemente conmovido.

32cf6d2b-bddc-42cc-8359-058e026373b2

El piloto del Corsi Sport también reveló que llegó a San Juan con una confianza especial: “A muchos amigos, a mi pareja y a mi familia les dije que iba a ganar acá. Vine muy confiado, me tenía mucha fe para este escenario. Y la verdad que fue un fin de semana perfecto”.

Con la victoria en El Zonda, Ponce de León volvió a sentir la adrenalina de lo que más ama. “Es como volver a vivir. Necesitaba ganar y la verdad estoy muy feliz”, cerró el tricampeón, en una tarde que quedará grabada en la memoria de los fanáticos sanjuaninos.

Imágenes del domingo de carreras

13daf960-159e-4af0-906b-380ba81b96d2

89e62024-9edd-4f7b-95ee-425337c2268a