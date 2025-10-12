domingo 12 de octubre 2025

Torneo Clausura

Por la "pifia" del Pulpo y un equipo sin ideas, River perdió con Sarmiento en el Monumental

El Millonario cayó de local con el conjunto de Junín, que aprovechó un error de Armani y cambió por gol. Pese a los intentos frustrados y un gol de Borja anulado sobre el final, los de Gallardo no encuentran rumbo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-12 212402
Captura de pantalla 2025-10-12 195436
4
1

En el marco de la 12ª jornada del Torneo Clausura, River Plate recibió otro duro golpe al caer por 1-0 contra Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental. El Millonario estiró su racha a cuatro derrotas seguidas en el certamen local y agravó su situación en la tabla anual, donde se complicó en la lucha por el ingreso a la próxima Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo, que acumula cinco duelos perdidos de los últimos seis, volvió a dejar una floja actuación frente a su gente: recibió insultos y se retiró silbado de la cancha. El gol de la victoria fue obra de Iván Morales.

El cuadro del Muñeco Gallardo dejó una floja imagen desde el primer tiempo, en el que nunca encontró un circuito de juego fluido y tuvo graves complicaciones para generar peligro en el arco rival. El Verde se adelantó en el marcador a los 29 minutos gracias al tanto de Iván Morales, quien convirtió después de una floja respuesta de Franco Armani.

El complemento se desarrolló con esta misma tónica. River se mostró muy impreciso y careció de fundamentos para gestar situaciones de gol. A esto se agregó la impaciencia que bajó desde las gradas, ya que los hinchas del Millonario hicieron sentir su disgusto con el presente del equipo. El elenco dirigido por Facundo Sava defendió la ventaja del resultado y prácticamente no sufrió en el cierre del partido. Miguel Ángel Borja logró convertir en el último minuto, pero estaba en fuera de juego y no subió al marcador.

Con este resultado, River quedó quinto en el grupo B con 18 unidades, mientras que Sarmiento escaló a la octava ubicación con 15. Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo marcha tercero en la tabla anual con 49 puntos, puesto que le permitiría meterse en el repechaje de la Copa Libertadores. No obstante, si Deportivo Riestra se impone sobre Platense el día martes, podrá superarlo.

De cara a la próxima jornada, el Millonario viajará a Córdoba para medirse contra Talleres en el Mario Alberto Kempes, el sábado 18/10 a las 22:15. El elenco de Facundo Sava chocará contra Vélez en Junín.

