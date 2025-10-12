domingo 12 de octubre 2025

¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Lo que parecía una noche de fiesta y celebración terminó empañada por la violencia en Rodeo, Iglesia. Conforme trascendido de testigos, todo habría comenzado por un episodio de violencia que terminó en una insólita pelea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video se ha vuelto viral en las últimas horas entre los habitantes de Rodeo, y no demoró en trascender las fronteras de Iglesia. En las imágenes se pueden ver como un hombre adulto se enfrenta mano a mano con un joven, mientras quienes están alrededor no intervienen en la pelea que afortunadamente no terminó en tragedia.

Según los trascendidos de testigos que compartieron las imágenes con Tiempo de San Juan, todo sucedió después de una fiesta que se realizó en Rodeo, por calle Santo Domingo, en inmediaciones al ex boliche “Cerebro”.

Aparentemente, el hombre mayor, cuya identidad no trascendió, producto de los efectos del alcohol habría golpeado a su hija. De inmediato, el novio de la chica reaccionó golpeando al hombre, desatando la pelea que se entendió por algunos minutos.

Lo llamativo, además de la pelea entre suegro y yerno, es que alrededor había varias personas y ninguno intervino en la pelea, hasta el final de la pelea, cuando el hombre cayó al suelo y decidieron dar por terminada la pelea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1977416487850664141&partner=&hide_thread=false

