Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Un violento episodio familiar tuvo lugar en 9 de Julio . En la tarde de este sábado, un hombre de 45 años resultó herido con un arma blanca tras una pelea con su propio hermano .

En Las Chacritas Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20

Investigación Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación

El hecho fue registrado minutos antes de las 15 horas en una vivienda de calle Laprida, en el Barrio 9 de Julio. Tras una discusión que habría comenzado con golpes de puño, uno de los hombres -identificado como Héctor Raúl Guevara, de 43 años- tomó un cuchillo y atacó a Eduardo Javier Guevara, provocándole una herida en la zona derecha de la espalda, según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan.

El herido fue trasladado de urgencia al microhospital departamenta. Posteriormente, fue derivado al Hospital Rawson. Aunque las lesiones fueron de consideración, su vida no corre peligro.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 11ª, que aprehendió al presunto agresor, quien se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho. Según trascendió, el detenido habría reconocido haber tenido una pelea con su hermano.

El Ayudante Fiscal de Flagrancia, doctor Mauricio Flores, quedó a cargo de la investigación.