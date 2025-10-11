sábado 11 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Disputa familiar

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

El hecho fue registrado durante la tarde de este sábado. Dieron a conocer detalles sobre el estado de salud del herido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido en patrullero.webp

Un violento episodio familiar tuvo lugar en 9 de Julio. En la tarde de este sábado, un hombre de 45 años resultó herido con un arma blanca tras una pelea con su propio hermano.

Lee además
Imagen ilustrativa
Investigación

Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación
El utilitario terminó con la luneta destruida tras el impacto del ciclista.
En Las Chacritas

Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20

El hecho fue registrado minutos antes de las 15 horas en una vivienda de calle Laprida, en el Barrio 9 de Julio. Tras una discusión que habría comenzado con golpes de puño, uno de los hombres -identificado como Héctor Raúl Guevara, de 43 años- tomó un cuchillo y atacó a Eduardo Javier Guevara, provocándole una herida en la zona derecha de la espalda, según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan.

El herido fue trasladado de urgencia al microhospital departamenta. Posteriormente, fue derivado al Hospital Rawson. Aunque las lesiones fueron de consideración, su vida no corre peligro.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 11ª, que aprehendió al presunto agresor, quien se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho. Según trascendió, el detenido habría reconocido haber tenido una pelea con su hermano.

El Ayudante Fiscal de Flagrancia, doctor Mauricio Flores, quedó a cargo de la investigación.

Temas
Seguí leyendo

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Fuerte choque entre dos motos en Santa Lucía dejó el saldo de tres heridos

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Una motociclista terminó hospitalizada tras ser embestida por una camioneta que se fugó en Rivadavia

El más honesto: compró un tele, se dio cuenta de que era robado y lo llevó él mismo a la comisaría

Violento impacto en Diagonal Sarmiento dejó heridos a dos motociclistas

Robo frustrado: la policía recuperó una bicicleta que estaba a la venta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hernan pecoso paredes, el joven que sobrevivio a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso
SMN

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina
Emoción viral desde San Juan

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza
Crimen

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

Te Puede Interesar

Reafirmar el hábito de la lectura en uno de los desafíos de los bibliotecarios de San Juan.
Mirando hacia dentro

Radiografía de la lectura en San Juan a través de la mirada del ámbito bibliotecario

Por Jorge Balmaceda Bucci
Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?
Resultados

Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad
Video

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia