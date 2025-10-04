Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación

El dueño de una finca ubicada en 9 de Julio denunció, pasado el mediodía de este sábado, que había sido víctima de un robo y también de un incendio en su propiedad.
El hecho ocurrió pasado el mediodía de este sábado en una finca ubicada en calle Bilbao cuando el casero se encontraba ausente
Según el parte policial, el casero se ausentó de la finca ubicada en calle Bilbao entre las 7:00 y las 12:00 y al regresar se dio cuenta de que la puerta trasera y el interior de la vivienda se encontraba totalmente incendiada, como así también una moto 160 cc.
Asimismo, el casero pudo constatar el faltante de documentación varia de un vehículo y también unos 920 mil pesos.
Personal de la Comisaria 11ª trabaja en la investigación, en consonancia con la UFI Delitos contra la Propiedad.