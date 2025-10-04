sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación

El hecho ocurrió pasado el mediodía de este sábado en una finca ubicada en calle Bilbao cuando el casero se encontraba ausente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El dueño de una finca ubicada en 9 de Julio denunció, pasado el mediodía de este sábado, que había sido víctima de un robo y también de un incendio en su propiedad.

Lee además
El utilitario terminó con la luneta destruida tras el impacto del ciclista.
En Las Chacritas

Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20
9 de Julio contará a partir de la tarde de este lunes con su nuevo gimnasio municipal.
Obra municipal

9 de Julio inaugura un gimnasio con características únicas en San Juan

Según el parte policial, el casero se ausentó de la finca ubicada en calle Bilbao entre las 7:00 y las 12:00 y al regresar se dio cuenta de que la puerta trasera y el interior de la vivienda se encontraba totalmente incendiada, como así también una moto 160 cc.

Asimismo, el casero pudo constatar el faltante de documentación varia de un vehículo y también unos 920 mil pesos.

Personal de la Comisaria 11ª trabaja en la investigación, en consonancia con la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Instalaron luces LED en una zona clave de la Ruta 20 para cuidar a los más jóvenes

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Un delincuente golpeó y tajeó con un cuchillo a un anciano en un asalto de madrugada

Dos menores de 16 años quisieron robar una "Lamborghini" y terminaron atrapados en Pocito

Capturaron en Santa Lucía a dos peligrosos delincuentes: uno es el "ladrón de los guantes" y el otro tenía pedido de captura

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los detalles del crimen en el b° echeverria, la tristeza de la familia de bajinai y el insolito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

Los detalles del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo
Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Te Puede Interesar

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo
Torneo Clausura

San Martín, al borde del abismo: empató con Instituto y quedó último en todo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio
Crimen en Capital

Exclusivo: habló la familia de la joven asesinada en el Bº Echeverría, su versión de los hechos y el vínculo con dos víctimas de femicidio

Imagen ilustrativa
Investigación

Un finquero de 9 de Julio denunció que le prendieron fuego su casa y robaron $920 mil pesos y documentación

Lugares abandonados: antes, el cine del Barrio Ferroviario; hoy, un baldío más video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: antes, el cine del Barrio Ferroviario; hoy, un baldío más

El utilitario terminó con la luneta destruida tras el impacto del ciclista.
En Las Chacritas

Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20