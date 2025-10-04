Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio

Un profundo pesar atraviesa Jáchal tras conocerse la muerte de Daniela Aciar, una mujer de 30 años que se descompensó mientras realizaba actividad física en un gimnasio de la zona.

En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor y despedida hacia la joven. “Qué pena tan grande, QEPD querida Daniela”, escribió una usuaria, mientras que otros la recordaron como “una muy buena chica” y enviaron fuerzas a su familia en este difícil momento.

Ante la conmoción generada, el gimnasio emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias:

Con profundo pesar informamos que en la jornada de hoy, 3 de octubre de 2025, Daniela Aciar, quien se encontraba realizando actividad física en nuestras instalaciones sufrió una descompensación repentina. A pesar de la inmediata asistencia brindada y la intervención de los profesionales del Hospital, lamentablemente, falleció unas horas después en el nosocomio San Roque, al que fue trasladada.

Desde Sheru Gym, expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y amigos, poniéndonos a disposición para todo lo que esté a nuestro alcance.

Queremos resaltar que el episodio se trató de un hecho fortuito, totalmente ajeno a la operatoria y responsabilidad de la institución, que cumplió en todo momento con los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes.

Agradecemos la comprensión y el respeto ante la sensibilidad de la situación.

image

El caso

El hecho ocurrió el pasado jueves en el Gimnasio Sherum, ubicado en la intersección de calles Obispo Zapata y Florida. De acuerdo a fuentes policiales, en medio de su rutina de ejercicios, la joven comenzó a sentirse mal, con vómitos y una fuerte descompensación que derivó en un estado crítico.

De inmediato, se solicitó la intervención de personal médico del Hospital San Roque, quienes la trasladaron de urgencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento en el nosocomio.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, aunque todo apunta a que se trató de una muerte súbita por causas naturales.