Conmoción

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio

Daniela Aciar, de 30 años, se descompensó en pleno entrenamiento en un gimnasio de Jáchal y, pese a la asistencia médica, falleció en el Hospital San Roque. La institución emitió un comunicado y la comunidad expresó su dolor en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor y despedida hacia la joven. “Qué pena tan grande, QEPD querida Daniela”, escribió una usuaria, mientras que otros la recordaron como “una muy buena chica” y enviaron fuerzas a su familia en este difícil momento.

Ante la conmoción generada, el gimnasio emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias:

Con profundo pesar informamos que en la jornada de hoy, 3 de octubre de 2025, Daniela Aciar, quien se encontraba realizando actividad física en nuestras instalaciones sufrió una descompensación repentina. A pesar de la inmediata asistencia brindada y la intervención de los profesionales del Hospital, lamentablemente, falleció unas horas después en el nosocomio San Roque, al que fue trasladada.

Desde Sheru Gym, expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y amigos, poniéndonos a disposición para todo lo que esté a nuestro alcance.

Queremos resaltar que el episodio se trató de un hecho fortuito, totalmente ajeno a la operatoria y responsabilidad de la institución, que cumplió en todo momento con los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes.

Agradecemos la comprensión y el respeto ante la sensibilidad de la situación.

image

El caso

El hecho ocurrió el pasado jueves en el Gimnasio Sherum, ubicado en la intersección de calles Obispo Zapata y Florida. De acuerdo a fuentes policiales, en medio de su rutina de ejercicios, la joven comenzó a sentirse mal, con vómitos y una fuerte descompensación que derivó en un estado crítico.

De inmediato, se solicitó la intervención de personal médico del Hospital San Roque, quienes la trasladaron de urgencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento en el nosocomio.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, aunque todo apunta a que se trató de una muerte súbita por causas naturales.

