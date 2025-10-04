Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20

Un hombre que iba en bicicleta terminó hospitalizado tras chocar desde atrás un vehículo que se encontraba estacionado en el lateral de la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas (9 de Julio).
El accidentado, que fue identificado como Juan Carlos Cortez, sufrió golpes en su rostro, ojo izquierdo y cabeza.
Según el parte policial, el automóvil se encontraba estacionado sobre la banquina oeste de Ruta 20, cuando la bicicleta conducida por Juan Carlos Cortez, que circulaba por dicha ruta, lo impactó desde atrás al aparentemente no haber advertido su presencia.
Se hizo presente personal de emergencias médicas y se procedió al traslado del ciclista al hospital Rawson con golpes en su rostro, ojo izquierdo y cabeza.