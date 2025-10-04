sábado 4 de octubre 2025

En Las Chacritas

Doloroso descuido en 9 de Julio: un ciclista, hospitalizado tras chocar un auto estacionado en la Ruta 20

El accidentado, que fue identificado como Juan Carlos Cortez, sufrió golpes en su rostro, ojo izquierdo y cabeza.

Por Mario Godoy
El utilitario terminó con la luneta destruida tras el impacto del ciclista.

Un hombre que iba en bicicleta terminó hospitalizado tras chocar desde atrás un vehículo que se encontraba estacionado en el lateral de la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas (9 de Julio).

Según el parte policial, el automóvil se encontraba estacionado sobre la banquina oeste de Ruta 20, cuando la bicicleta conducida por Juan Carlos Cortez, que circulaba por dicha ruta, lo impactó desde atrás al aparentemente no haber advertido su presencia.

Se hizo presente personal de emergencias médicas y se procedió al traslado del ciclista al hospital Rawson con golpes en su rostro, ojo izquierdo y cabeza.

Temas
