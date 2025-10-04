sábado 4 de octubre 2025

Capital

Quién es el acusado del asesinato en el barrio Echeverría y su impactante prontuario delictivo

Se lo conoce en el ambiente como el “Chato”. Su nombre completo es Juan Alfredo Carrizo. A mediados de julio de 2024 recibió su última condena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
echeverria

Juan Alfredo Carrizo alias el “Chato”, es el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Camila Nicole Bajinai (22) de un disparo en la cabeza. Asesinato ocurrió en la madrugada de este sábado en el interior del B° Echeverría, en Capital.

El presunto móvil de este brutal asesinato sería un problema de vieja data entre dos bandas, una de ellas es la familia Carrizo y la otra, los Bajinai. Según efectivos policiales, siempre tuvieron problemas por el territorio por el narcomenudeo.

A pesar de que el móvil está en pleno proceso de investigación por fiscalía, se dio a conocer el prontuario delictivo del “Chato” Carrizo. El mismo cuenta con varias caídas o procesos diferentes por delitos de robo, tentativa de robo, hurto calificado, hurto simple entre otros.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 06.22.47

Este hombre en 2024 recibió dos condenas. La primera fue en enero de ese año cuando recibió la pena de 6 meses de prisión condicional. Después, el 3 de julio lo sentenciaron con 8 meses de prisión efectiva, quedando una pena única de 14 meses en el Servicio Penitenciario Provincial. Condena que se cumplió el 13 de marzo de este 2025. Por el delito que lo condenaron fue: lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar, desobediencia a una orden judicial, amenazas simples y violación de domicilio.

