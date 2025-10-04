Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

La madrugada del sábado se vio sacudida por el asesinato de Camila Nicole Bajinai (22) en el interior del B° Echeverría en Capital . La joven sufrió un impacto de bala en la cabeza, supuestamente por Juan Carrizo , que ya fue aprehendido por las fuerzas policiales.

Ahora se dio a conocer el supuesto móvil. Todo indica que fue por un problema de bandas que está desde hace años y que siempre se pelearon por el “territorio” del narcomenudeo en la zona, según expresaron fuentes policiales a este diario.

El inicio de esta gresca que terminó en un asesinato en el barrio Echeverría

Según fuentes de la Policía, todo comenzó entre esta gresca de los Bajinai y Carrizo en el interior del Villa El Salvador. Supuestamente, Juan Carrizo primero apuñaló a uno de los miembros de la otra familia y se dio a la fuga. Lejos de que acabe ahí el enfrentamiento, Camila Nicole Bajocándole la muerte inmediata; confirmaron fuentes del caso.

El arma fue secuestrada en la escena del crimen, como así también al presunto autor de este crimen; Juan Carrizo.

Sobre el móvil, las pesquisas expresaron que hace unos años estas familias tuvieron muchos enfrentamientos por el territorio para comercializar estupefacientes, pero que en la última época estaban “tranquilos”. Ahora se desató esta pelea que terminó con la vida de la joven, de tan solo 22 años.

Este asesinato fue en la intersección de calles Cerdera y Catamarca.

Con la información que fue dada hasta ahora, el acusado fue aprehendido en el techo de una vivienda ubicada en calle Mary O'Graham y Catamarca. Estaba escondido arriba atrás de un maniquí.

En el lugar trabajaron diferentes Brigadas de Investigación, comisaría 2ª, con las órdenes del fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales. También intervino la brigada policial de la UFI Delitos Especiales.