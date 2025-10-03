viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

La mujer se descompensó y presentó mareos y vómitos, por lo que fue rápidamente atendida por personal médico. Sin embargo, al llegar al Hospital San Roque, se constató su fallecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-03 at 10.11.27 PM

Una mujer de 30 años, identificada como Daniela Aciar, falleció este jueves mientras realizaba ejercicios en el Gimnasio Sherum, ubicado en la intersección de calles Obispo Zapata y Florida, en Jáchal.

Lee además
ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
le dieron caza: un joven con frondoso prontuario termino tras las rejas en san juan
Preso

Le dieron caza: un joven con frondoso prontuario terminó tras las rejas en San Juan

Según fuentes policiales, durante su rutina, la mujer comenzó a sentirse mal, presentando vómitos y una descompensación que derivó en un estado crítico.

Ante la emergencia, se solicitó la asistencia de personal del Hospital San Roque, que la trasladó al nosocomio, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, aunque todo indica que se trató de una muerte súbita por causas naturales.

Seguí leyendo

Pocito: le robaron $2.000.000 y casi le vaciaron la casa; acusó a su expareja

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial

Grave accidente en Albardón: un trabajador se lesionó porque se le resbaló la amoladora

Rawson: un joven fue condenado tras ser detenido por robos y amenazas con arma blanca

Afirman que una pareja fue agredida por tres hombres a la salida de un boliche de Capital

Quedó imputado por aterrorizar a una mujer con una falsa citación judicial: le dijo que la acusaban por "intento de homicidio con amenazas"

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaran culpable y condenan a maximiliano babsia por la muerte de julieta vinales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Te Puede Interesar

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones

La Peque Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial
Tras la condena

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial