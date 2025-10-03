Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Una mujer de 30 años, identificada como Daniela Aciar, falleció este jueves mientras realizaba ejercicios en el Gimnasio Sherum, ubicado en la intersección de calles Obispo Zapata y Florida, en Jáchal.

Según fuentes policiales, durante su rutina, la mujer comenzó a sentirse mal, presentando vómitos y una descompensación que derivó en un estado crítico.

Ante la emergencia, se solicitó la asistencia de personal del Hospital San Roque, que la trasladó al nosocomio, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, aunque todo indica que se trató de una muerte súbita por causas naturales.