sábado 11 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Martín

Desobedeció la orden de no acercarse a su ex y terminó detenido: días atrás, lo agredieron en una plaza por un robo

Según informaron fuentes policiales, el sujeto identificado como P.L.B. fue aprehendido luego de una breve persecución a pie en el interior del Barrio Caraballo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 31 años fue detenido en San Martín luego de violar una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja. El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 19°, tras un llamado que alertó sobre la presencia del sospechoso en el domicilio de la víctima.

Lee además
ladron de amplio prontuario robo una bicicleta, escapo saltando por los fondos de varias casas en chimbas y termino detenido
De película

Ladrón de amplio prontuario robó una bicicleta, escapó saltando por los fondos de varias casas en Chimbas y terminó detenido
Un sujeto de 28 años fue detenido este martes en Capital, tras haber sido atrapado cuando intentaba robar una bicicleta.
En Capital

Lo atraparon con las manos en la masa e impidieron que robara una bicicleta

Según informaron fuentes policiales, el sujeto identificado como P.L.B. -cuyos datos completos se reservan para resguardar la identidad de la mujer- fue aprehendido luego de una breve persecución a pie en el interior del Barrio Caraballo.

De acuerdo a la denuncia, el hombre habría intentado ingresar a la vivienda de su ex pareja con intenciones de agredirla, pese a la restricción de acercamiento vigente. Los efectivos lograron interceptarlo y trasladarlo a sede policial.

Las autoridades precisaron además que el detenido cuenta con antecedentes delictivos y fue noticia días atrás, cuando un grupo de vecinos intentó agredirlo en una plaza por su presunta participación en un robo. En aquella oportunidad, la intervención policial evitó que el hecho pasara a mayores.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, se dio inicio al procedimiento especial correspondiente. El hombre quedó detenido y vinculado al legajo por el delito de desobediencia a una orden judicial.

Temas
Seguí leyendo

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Entró a robar a una casa y fue sorprendido por el dueño: fue detenido

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

Rechazaron el pedido de liberar al penitenciario detenido por 25 estafas por más de $158.000.000

Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

Rompió el silencio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido por el triple crimen de Florencio Varela

El impulso masculino de fingir que todo está bien: robó en Pocito y sonrió para la foto en el patrullero

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hernan pecoso paredes, el joven que sobrevivio a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Entre los cerros: la aventura del chimbero y su auto antiguo por amor al Zonda
Fierreros

Entre los cerros: la aventura del chimbero y su auto antiguo por amor al Zonda

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco
Chimbas

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Te Puede Interesar

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento
Cobertura

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento

Por Ana Paula Gremoliche
Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?
Pronóstico

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

El movimiento en la Peatonal durante el último viernes.
Comercio

Afirman que el feriado ayudó a mejorar las ventas por el Día de la Madre en San Juan: cuál fue el rubro más elegido

¡Vamo los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis
Mundial en Chile

¡Vamo' los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano
Disputa familiar

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano