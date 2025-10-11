Desobedeció la orden de no acercarse a su ex y terminó detenido: días atrás, lo agredieron en una plaza por un robo

Un hombre de 31 años fue detenido en San Martín luego de violar una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja . El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 19° , tras un llamado que alertó sobre la presencia del sospechoso en el domicilio de la víctima.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto identificado como P.L.B. -cuyos datos completos se reservan para resguardar la identidad de la mujer- fue aprehendido luego de una breve persecución a pie en el interior del Barrio Caraballo.

De acuerdo a la denuncia, el hombre habría intentado ingresar a la vivienda de su ex pareja con intenciones de agredirla, pese a la restricción de acercamiento vigente. Los efectivos lograron interceptarlo y trasladarlo a sede policial.

Las autoridades precisaron además que el detenido cuenta con antecedentes delictivos y fue noticia días atrás, cuando un grupo de vecinos intentó agredirlo en una plaza por su presunta participación en un robo. En aquella oportunidad, la intervención policial evitó que el hecho pasara a mayores.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, se dio inicio al procedimiento especial correspondiente. El hombre quedó detenido y vinculado al legajo por el delito de desobediencia a una orden judicial.