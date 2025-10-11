Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento

En los próximos 30 días, la Secretaría de Seguridad de San Juan colocará 30 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la provincia. La medida forma parte del plan de fortalecimiento de la prevención del delito y la asistencia a los operativos policiales.

Este fin de semana Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso

Fierreros Entre los cerros: la aventura del chimbero y su auto antiguo por amor al Zonda

Según explicó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, la ubicación de los nuevos dispositivos surge de los conversatorios vecinales que la cartera viene realizando en diferentes departamentos, con el objetivo de conocer de primera mano las preocupaciones y necesidades en materia de seguridad.

En ese marco, Zonda será uno de los municipios que recibirá especial atención. “Decidimos dividir el departamento en dos zonas, este y oeste, para controlar los accesos por Ullum y por Rivadavia. En los próximos días vamos a colocar dos cámaras de seguridad en estos puntos, de manera que los agentes de la comisaría puedan enfocarse en la zona oeste, especialmente en sectores como Sierras Azules", explicó Delgado.

El funcionario sostuvo que el objetivo es controlar los ingresos y egresos del departamento, tanto para disuadir posibles delitos como para facilitar la reconstrucción de hechos delictivos. “En Zonda se han registrado casos de robos cometidos por personas del mismo departamento, pero también por delincuentes que vienen desde otros lugares. Incluso se han encontrado elementos sustraídos en Zonda en otros departamentos”, agregó.

En cuanto a las particularidades de cada zona, Delgado detalló que la seguridad se planifica según las dinámicas locales. “En zonas con casas deshabitadas, los delincuentes aprovechan para hacer inteligencia previa. En lugares como Médano de Oro, donde la población crece, aumentan también los hechos delictivos. Por eso reforzaremos la vigilancia allí”, indicó.

Finalmente, el secretario subrayó que, aunque algunos departamentos del interior concentran los nuevos dispositivos por pedido de los vecinos, los departamentos del Gran San Juan seguirán siendo prioridad debido a su alta densidad poblacional y el volumen de hechos registrados.