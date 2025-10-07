martes 7 de octubre 2025

Tras una larga búsqueda

Rescataron a un cachorro de puma que estaba deshidratado y perdido en una finca de Zonda

La Secretaría de Ambiente rescató al animal de entre 6 y 8 meses que deambulaba por la zona. Ahora, evalúan su rehabilitación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un cachorro de puma estaba perdido en una finca de Zonda y fue rescatado tras varios días de búsqueda. Trabajarán para que vuelva a su hábitat.

Un cachorro de puma estaba perdido en una finca de Zonda y fue rescatado tras varios días de búsqueda. Trabajarán para que vuelva a su hábitat.

Un ejemplar cachorro de puma de entre 6 y 8 meses, fue capturado en el interior de una finca de Zonda por personal de la Secretaría de Ambiente, tras varios días de seguimiento. El animal se encontraba en estado de deshidratación y bajo peso, pero esperan poder rehabilitarlo para la reinserción en su hábitat.

La tarea fue desarrollada por la Secretaría, a través del Área de Rescate de Fauna Silvestre de la Dirección de Conservación, que llevó adelante el operativo de rescate del ejemplar de puma (Puma concolor) durante varios días.

La intervención se realizó tras un aviso recibido el domingo 28 de septiembre, que alertaba sobre la presencia del animal en las inmediaciones de una finca, donde los trabajadores se mostraron preocupados por la cercanía del felino, que se mostraba habituado a la presencia humana.

image

Luego de recibir la notificación, el equipo técnico de la Secretaría inició los preparativos para atender la situación. Como consecuencia, el lunes 29 de septiembre se efectuó un primer operativo en el sitio, que incluyó entrevistas al personal, relevamiento de huellas y rastros, y la instalación de una jaula trampa con carnada, colocada en las cercanías de un recinto con animales de corral.

Durante los días siguientes, se recibieron nuevas imágenes y videos que confirmaron la presencia del ejemplar, especialmente el miércoles 1 de octubre, cuando fue avistado nuevamente cerca de otro corral y de la vivienda principal de la finca. En función de estos registros, se realizó un segundo operativo para reubicar la trampa detrás del recinto donde se concentraban los nuevos avistamientos.

image

Finalmente, el sábado 4 de octubre, el operativo culminó con la captura exitosa del puma. Al arribar al lugar, el equipo constató que el animal se encontraba en regular estado general, presentando bajo peso, deshidratación y una laceración en la pata delantera izquierda. Por lo que se le brindó agua, sombra y cobertura con media sombra para reducir el estrés hasta su traslado.

Posteriormente, el ejemplar fue evaluado por el Área Técnica de Rescate de Fauna Silvestre, que determinó su traslado temporal al Parque Faunístico, en Rivadavia, donde recibe atención veterinaria inicial y es monitoreo permanente. Una vez estabilizado, será derivado a un centro de rehabilitación especializado, donde se trabajará en la recuperación de sus conductas naturales de caza y supervivencia, con el objetivo de su futura reinserción en un ambiente natural seguro.

