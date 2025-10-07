martes 7 de octubre 2025

Solidaridad

Gabriel, el niño sanjuanino que lucha por caminar, necesita ayuda para continuar su tratamiento: cómo participar

Recientemente, el pequeño presentó complicaciones renales y deberá realizarse una resonancia para el control de sus quistes, además de someterse a cirugías en piernas, gemelos, tendones y pies.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Para cubrir estos gastos y continuar con la atención médica, la familia organizó una gran rifa del Día de la Madre a beneficio de Gabriel, que se sorteará el 18 de octubre por la quiniela vespertina. Los premios incluyen un set de Stanley, desayunos y muchos otros regalos, con un valor de $2000 por número. Los interesados pueden comunicarse al celular 2645464076 o por correo a Anas.2307.nx, enviando comprobante de transferencia.

image

Esta nueva etapa llega después de un hito importante: a mediados de septiembre, Gabriel viajó a Buenos Aires para realizar el estudio “Laboratorio en Marcha”, considerado clave por los especialistas del Hospital Rawson. Gracias a esa evaluación, los médicos pudieron planificar con precisión las cirugías necesarias para mejorar su movilidad y aliviar el dolor.

Gabriel nació prematuro y desde pequeño ha mostrado un espíritu incansable. Comenzó a caminar con asistencia a los 4 años y hoy cursa segundo grado en la escuela Cecilio Ávila, donde sus compañeros lo acompañan con cariño.

La familia asegura que la solidaridad de la comunidad ha sido fundamental para llegar hasta aquí. Con la rifa y la ayuda de los sanjuaninos, buscan reunir los recursos necesarios para las próximas intervenciones, que marcarán un paso más en el sueño de Gabriel: caminar con mayor independencia y mejorar su calidad de vida.

