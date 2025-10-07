La Escuela de Comercio y la Industrial, unidas por un insólito motivo: el video

Un video publicado en TikTok sorprendió a cientos de usuarios sanjuaninos al mostrar un hecho poco común: estudiantes de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento dejaron de lado la histórica rivalidad para unirse en una misma causa… un cumpleaños.

Educación Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

Educación Buscan vicedirectores para dos de las escuelas más prestigiosas de San Juan: cómo postularse

“Día uno saludando a Luli por su cumple”, escribió la usuaria @camiperononahir en la red social, junto a un video en el que se ven decenas de alumnos de ambas instituciones felicitando a una joven apodada Luli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1975609269186928716&partner=&hide_thread=false La Escuela de Comercio y la Industrial, unidas por un insólito motivo



Video gentileza: TikTok camiperononahir pic.twitter.com/10UqACAo25 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 7, 2025

El clip, que rápidamente se viralizó, muestra pasillos y patios del emblemático edificio compartido de calle Mitre, donde entre risas y saludos los estudiantes de Comercio e Industrial se sumaron al festejo. El gesto generó simpatía entre los usuarios, que destacaron la unión de ambas escuelas en un contexto donde tradicionalmente predomina la competencia estudiantil.

El video superó las mil reproducciones y decenas de comentarios. Entre ellos, la usuaria @lulipovs_ confirmó que ella era la protagonista del cumpleaños.

Así, lo que empezó como una simple broma de TikTok terminó transformándose en un pequeño símbolo de convivencia entre dos instituciones históricas de San Juan, unidas –aunque sea por un día– por el cariño hacia Luli.