martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

La Escuela de Comercio y la Industrial, unidas por un insólito motivo: el video

TikTok volvió a poner en escena la convivencia entre dos de las escuelas más emblemáticas de San Juan. Esta vez, la tradicional rivalidad quedó en pausa y dio lugar a un inesperado gesto de unión que se volvió viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feliz cumple luli escuela de comercio industrial san juan video

Un video publicado en TikTok sorprendió a cientos de usuarios sanjuaninos al mostrar un hecho poco común: estudiantes de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento dejaron de lado la histórica rivalidad para unirse en una misma causa… un cumpleaños.

Lee además
buscan vicedirectores para dos de las escuelas mas prestigiosas de san juan: como postularse
Educación

Buscan vicedirectores para dos de las escuelas más prestigiosas de San Juan: cómo postularse
habra paro docente en san juan: cuando sera y el gremio que adhiere
Educación

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

“Día uno saludando a Luli por su cumple”, escribió la usuaria @camiperononahir en la red social, junto a un video en el que se ven decenas de alumnos de ambas instituciones felicitando a una joven apodada Luli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1975609269186928716&partner=&hide_thread=false

El clip, que rápidamente se viralizó, muestra pasillos y patios del emblemático edificio compartido de calle Mitre, donde entre risas y saludos los estudiantes de Comercio e Industrial se sumaron al festejo. El gesto generó simpatía entre los usuarios, que destacaron la unión de ambas escuelas en un contexto donde tradicionalmente predomina la competencia estudiantil.

El video superó las mil reproducciones y decenas de comentarios. Entre ellos, la usuaria @lulipovs_ confirmó que ella era la protagonista del cumpleaños.

Así, lo que empezó como una simple broma de TikTok terminó transformándose en un pequeño símbolo de convivencia entre dos instituciones históricas de San Juan, unidas –aunque sea por un día– por el cariño hacia Luli.

Temas
Seguí leyendo

Rawson celebra la 16° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro: el cronograma completo

Por el avión estadounidense en Barreal, diputados nacionales sanjuaninos presentaron un pedido de informe al Congreso

Rescataron a un cachorro de puma que estaba deshidratado y perdido en una finca de Zonda

La feria que ofrece productos naturales y más baratos en San Juan tendrá dos nuevas ediciones en octubre

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Llega "Ludo Sapiens" a San Juan, una propuesta que invita a pasar una tarde distinta a puro juego

El próximo viernes es feriado, qué pasará con el comercio en San Juan

Derecho a la semifinal: Jaime Muñoz pasó y quedó a un paso de la final de La Voz Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos
A sacar cuentas

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos