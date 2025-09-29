lunes 29 de septiembre 2025

Educación

Buscan vicedirectores para dos de las escuelas más prestigiosas de San Juan: cómo postularse

Los concursos públicos serán para el Colegio Central Universitario y la Escuela Industrial. Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 15 de octubre en el Rectorado de la UNSJ.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escuelas san juan unsj escuela industrial colegio central universitario

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó concursos públicos para cubrir los cargos de vicedirector en dos de sus instituciones más emblemáticas. Se trata del Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” y la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”. Ambos cargos serán por un período de siete años y se cubrirán mediante Concurso Público de Antecedentes y Oposición, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

El llamado fue realizado por el rector de la UNSJ, Mg. Tadeo Berenguer, y establece que las inscripciones estarán abiertas entre el 6 y el 15 de octubre de 2025, en el horario de 8 a 12. Los interesados deberán registrar su inscripción en Mesa General de Entradas y Salidas del Rectorado, ubicado en Mitre 396 Este, en la capital sanjuanina.

Las bases del concurso se enmarcan en la Ordenanza N° 8/98-CS y la Ordenanza N° 5/94-R, que regulan los alcances, requisitos y funciones correspondientes a los cargos de conducción en los colegios preuniversitarios.

Quienes deseen obtener mayor información podrán hacerlo en la Secretaría Académica de la UNSJ, ubicada en el sexto piso del Rectorado.

