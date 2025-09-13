sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Proyecto ambiental

La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el "inmEnzo" tesoro de los '90

El Colegio Central Universitario realizó la 13° edición de la campaña que se volvió un ícono de la institución educativa. Por la alta demanda, el evento tuvo que comenzar una hora antes. Cientos de sanjuaninos se sumaron al proyecto que, durante este sábado, dejó varias perlitas.

Por David Cortez Vega
image
39e6732a-4706-4531-85a8-112788d44734
19dc2381-fe0d-4504-9c09-002bdc055835
dba68801-1fa2-4ea4-a063-c5c6a15cabe0
56845b61-377f-4d8d-a0f9-c0077260f5e1
aca06970-c8e9-4da1-af8a-d62a9610767c
2fc1af6a-ff3e-47d8-ba3c-11942b956716
f53ff6cc-1db2-4799-80aa-250b2e12512b
1df6f86e-81e0-434a-afe2-a696fbac2f18
5c2a200b-82be-4b40-9de9-e8913da68f0d
1890dd7c-7a14-4950-83ec-98b15467f878

Como ya es costumbre, el Colegio Central Universitario (CCU) realizó una nueva Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos. La edición de este sábado fue la 13°, y en contramano a la mala fama del número, la suerte se hizo presente gracias a la difusión del evento y al entusiasmo de la comunidad sanjuanina por colaborar desde muy temprano.

Lee además
temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera
vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino video
Postales de tradición y fe

Vasos con agua: la curiosa costumbre para honrar a los muertos en un cementerio sanjuanino

No fue una edición más. La histórica Virginia Carrillo, gran impulsora del proyecto educativo, ahora goza de su flamante jubilación como profesora. Por este motivo, hubo cambio de mando y la docente Adriana Carabajal tomó las riendas de la campaña por primera vez.

Las tareas están a cargo de Creando Acciones Solidarias (CAS). El grupo de voluntarios lo conforman docentes y estudiantes del CCU que diagraman el paso a paso de la recolección de residuos tecnológicos y otras actividades anuales. Entre ellas, trabajan para juntar tapitas y papeles en conjunto con el emprendimiento Bosque Urbano y Casa Sahni respectivamente. Además, hay constantes capacitaciones en temas ambientales.

El plantel del CAS está integrado por 32 alumnos de la Comisión Ecológica y 10 de la Comisión Hogar. El plantel del CAS está integrado por 32 alumnos de la Comisión Ecológica y 10 de la Comisión Hogar.

Hubo cambios de último momento para esta edición. La gran concurrencia del público obligó al adelanto del horario de inicio de la campaña. Como se publicó en los medios, iba a comenzar a las 9 horas, pero pasó a las 8 por la importante demanda de aparatos como televisores, monitores, teléfonos, pilas y demás objetos.

aca06970-c8e9-4da1-af8a-d62a9610767c

“Mucha gente nos trajo cosas desde muy temprano”, dijo Carabajal a este diario. Como ejemplo al caso, María José y Leandro fueron dos de los cientos de sanjuaninos que llegaron al CCU. Los jóvenes dejaron pilas y un monitor que ya no servían para tener en casa. Conocían de la campaña y decidieron sumarse con el objetivo de ayudar al reciclaje de los elementos tecnológicos.

Al igual que en las últimas ediciones, la Secretaría de Ambiente provincial trabaja en la campaña. Son los encargados de recolectar y enviar los residuos al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA). El primer camión de la repartición salió muy temprano. Cerca de las 9:30, el rodado quedó completo y trasladó los residuos tecnológicos. Esperan batir el récord del 2024, cuando juntaron más de 6 toneladas de artefactos.

El arduo trabajo de los chicos y las sorpresas que vieron

Con chalecos naranjas, decenas de estudiantes del CCU pusieron manos a la obra. Mientras algunos recibieron los residuos tecnológicos en el portón ubicado a metros de calle Ameghino, otros entrevistaron a las personas que dejaban los elementos u organizaron los artefactos recibidos.

dba68801-1fa2-4ea4-a063-c5c6a15cabe0

Luciano Alvarado y Valentina Sánchez trabajaron intensamente -y a la par del grupo- durante el caluroso sábado. Motivado por la materia Ambiente y Sociedad, el alumno de 6° 1° de la orientación Ciencias Sociales participó por primera vez en la campaña y se mostró sorprendido por la cantidad de televisores a tubo que recolectaron: “Muchas cosas no las había visto”. Valentina, de 3° 1° y quien dijo presente en el proyecto durante sus tres años en el colegio, quedó fascinada por los diversos tamaños de los casetes.

La joya riverplatense que va a la casa

Más impresionado por un casete quedó Diego Moreno. El trabajador de la Secretaría de Ambiente y fanático de River no ocultó su sorpresa al ver una cinta de Enzo Francescoli, uno de sus ídolos. Volvió a los ’90 por algunos minutos.

02171409-6671-4b5f-9da1-9be8662cb0ad

No dudó un segundo al ver la joyita del Príncipe uruguayo. Decidió apartarlo y llevarla a la casa para disfrutar con su hijo Ignacio, a quien también la banda roja le cruza el alma.

Más fotos

19dc2381-fe0d-4504-9c09-002bdc055835
56845b61-377f-4d8d-a0f9-c0077260f5e1
2fc1af6a-ff3e-47d8-ba3c-11942b956716
f53ff6cc-1db2-4799-80aa-250b2e12512b
1df6f86e-81e0-434a-afe2-a696fbac2f18
5c2a200b-82be-4b40-9de9-e8913da68f0d
1890dd7c-7a14-4950-83ec-98b15467f878
39e6732a-4706-4531-85a8-112788d44734
Temas
Seguí leyendo

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Carlos Cerimedo y el fortuito rescate de la gran joya del cine sanjuanino: 'Difunta Correa'

La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

La nueva faceta de Rosita de Los Berros: ¡ahora canta!

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Para la IA, cuáles son las 5 carreras con mayor salida laboral para estudiar en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Nepal eligió a su nueva primera ministra en una sala de chat
Política y redes sociales

Nepal eligió a su nueva primera ministra en una sala de chat

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Te Puede Interesar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera

Por Celeste Roco Navea
Un policía en moto chocó con un auto y dos peatones terminaron heridos
Albardón

Un policía en moto chocó con un auto y dos peatones terminaron heridos

La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el inmEnzo tesoro de los 90
Proyecto ambiental

La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el "inmEnzo" tesoro de los '90

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?
Ciclismo

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

La supervisión del estado de la obra de la Escuela de Música de la UNSJ, por parte de las autoridades universitarias. 
Optimismo

¿Será la vencida?: En la UNSJ aseguran que ya licitan la Escuela de Música y podría estar terminada en 2026