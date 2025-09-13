La vigente tradición del Central Universitario por los residuos tecnológicos, el cambio de mando y el "inmEnzo" tesoro de los '90

Como ya es costumbre, el Colegio Central Universitario (CCU) realizó una nueva Campaña de Recolección de Residuos Tecnológicos . La edición de este sábado fue la 13°, y en contramano a la mala fama del número, la suerte se hizo presente gracias a la difusión del evento y al entusiasmo de la comunidad sanjuanina por colaborar desde muy temprano.

No fue una edición más. La histórica Virginia Carrillo, gran impulsora del proyecto educativo, ahora goza de su flamante jubilación como profesora. Por este motivo, hubo cambio de mando y la docente Adriana Carabajal tomó las riendas de la campaña por primera vez.

Las tareas están a cargo de Creando Acciones Solidarias (CAS). El grupo de voluntarios lo conforman docentes y estudiantes del CCU que diagraman el paso a paso de la recolección de residuos tecnológicos y otras actividades anuales. Entre ellas, trabajan para juntar tapitas y papeles en conjunto con el emprendimiento Bosque Urbano y Casa Sahni respectivamente. Además, hay constantes capacitaciones en temas ambientales.

El plantel del CAS está integrado por 32 alumnos de la Comisión Ecológica y 10 de la Comisión Hogar. El plantel del CAS está integrado por 32 alumnos de la Comisión Ecológica y 10 de la Comisión Hogar.

Hubo cambios de último momento para esta edición. La gran concurrencia del público obligó al adelanto del horario de inicio de la campaña. Como se publicó en los medios, iba a comenzar a las 9 horas, pero pasó a las 8 por la importante demanda de aparatos como televisores, monitores, teléfonos, pilas y demás objetos.

“Mucha gente nos trajo cosas desde muy temprano”, dijo Carabajal a este diario. Como ejemplo al caso, María José y Leandro fueron dos de los cientos de sanjuaninos que llegaron al CCU. Los jóvenes dejaron pilas y un monitor que ya no servían para tener en casa. Conocían de la campaña y decidieron sumarse con el objetivo de ayudar al reciclaje de los elementos tecnológicos.

Al igual que en las últimas ediciones, la Secretaría de Ambiente provincial trabaja en la campaña. Son los encargados de recolectar y enviar los residuos al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA). El primer camión de la repartición salió muy temprano. Cerca de las 9:30, el rodado quedó completo y trasladó los residuos tecnológicos. Esperan batir el récord del 2024, cuando juntaron más de 6 toneladas de artefactos.

El arduo trabajo de los chicos y las sorpresas que vieron

Con chalecos naranjas, decenas de estudiantes del CCU pusieron manos a la obra. Mientras algunos recibieron los residuos tecnológicos en el portón ubicado a metros de calle Ameghino, otros entrevistaron a las personas que dejaban los elementos u organizaron los artefactos recibidos.

Luciano Alvarado y Valentina Sánchez trabajaron intensamente -y a la par del grupo- durante el caluroso sábado. Motivado por la materia Ambiente y Sociedad, el alumno de 6° 1° de la orientación Ciencias Sociales participó por primera vez en la campaña y se mostró sorprendido por la cantidad de televisores a tubo que recolectaron: “Muchas cosas no las había visto”. Valentina, de 3° 1° y quien dijo presente en el proyecto durante sus tres años en el colegio, quedó fascinada por los diversos tamaños de los casetes.

La joya riverplatense que va a la casa

Más impresionado por un casete quedó Diego Moreno. El trabajador de la Secretaría de Ambiente y fanático de River no ocultó su sorpresa al ver una cinta de Enzo Francescoli, uno de sus ídolos. Volvió a los ’90 por algunos minutos.

No dudó un segundo al ver la joyita del Príncipe uruguayo. Decidió apartarlo y llevarla a la casa para disfrutar con su hijo Ignacio, a quien también la banda roja le cruza el alma.

