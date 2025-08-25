El Central vuelve a ser eje de polo ambiental: cuándo es la recolección de residuos tecnológicos domiciliarios

El Colegio Central Universitario Mariano Moreno (CCU) se prepara para recibir nuevamente a cientos de sanjuaninos en una jornada que ya es tradición. El próximo sábado 13 de septiembre, en la sede de Av. José Ignacio de la Roza 1527 Oeste, se llevará adelante una nueva campaña de recolección de residuos tecnológicos domiciliarios , organizada junto al Gobierno de San Juan y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La actividad se desarrollará de 9 a 16 horas y estará destinada a vecinos que quieran desprenderse de aparatos electrónicos en desuso de manera segura y responsable.

Qué se puede llevar

Desde la organización informaron que se recibirán únicamente artículos del hogar pequeños y medianos, con un tamaño promedio de hasta 60 centímetros y un peso máximo de 50 kilos por unidad.

Entre los elementos aceptados se encuentran:

Entretenimiento y otros: televisores, equipos de audio, cámaras de video y fotografía, consolas de videojuegos, joysticks, juguetes eléctricos, radios, reproductores de DVD y herramientas pequeñas.

Informática del hogar: computadoras, notebooks, tablets, monitores, CPU, teclados, mouse, parlantes, cámaras, micrófonos, pendrives, disquetes e impresoras (sin cartuchos ni tóner).

Comunicaciones hogareñas: teléfonos de línea, fax, módems, contestadoras y celulares.

También aclararon que no se recibirán artículos grandes ni impresoras con tóner o cartuchos.

Un proyecto con historia y resultados

Esta campaña nació en 2012, dentro del proyecto pedagógico Creando Acciones Solidarias (CAS), con el impulso de la profesora Virginia Carrillo y un grupo de alumnos del CCU. Lo que comenzó con una pequeña recolección que apenas llenó una camioneta, se transformó en un programa ambiental de referencia en San Juan.

La última edición, realizada el 28 de septiembre de 2024, superó todas las expectativas: se juntaron más de 6 toneladas de residuos tecnológicos, gracias a la participación masiva de los vecinos. Aquella jornada contó con la colaboración de más de 20 estudiantes voluntarios, quienes recibieron los materiales junto a docentes y personal del colegio.

Los objetos recolectados fueron enviados al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), donde se clasificaron y procesaron. Parte de los materiales en condiciones fueron destinados a donaciones para escuelas y centros comunitarios, mientras que el resto se derivó a industrias refuncionalizadoras para su reciclaje.

“Lo más valioso es que la comunidad ya espera esta jornada todos los años. Desde marzo empiezan a llegar consultas, porque la gente sabe que es la forma más responsable de descartar lo que ya no sirve y evitar que termine contaminando las calles”, destacó la profesora Carrillo en la edición anterior.