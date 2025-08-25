lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva edición

El Central vuelve a ser eje de polo ambiental: cuándo es la recolección de residuos tecnológicos domiciliarios

El sábado 13 de septiembre, los sanjuaninos podrán llevar al Central Universitario sus residuos tecnológicos domiciliarios pequeños y medianos, en una jornada que ya es tradición y que combina educación, ambiente y compromiso social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
img-20240928-wa0015jpg

El Colegio Central Universitario Mariano Moreno (CCU) se prepara para recibir nuevamente a cientos de sanjuaninos en una jornada que ya es tradición. El próximo sábado 13 de septiembre, en la sede de Av. José Ignacio de la Roza 1527 Oeste, se llevará adelante una nueva campaña de recolección de residuos tecnológicos domiciliarios, organizada junto al Gobierno de San Juan y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Lee además
El cambio del huso horario ya tiene media sanción y será el Senado el que termine de definir su aprobación. video
Videonota

Los sanjuaninos, divididos por el cambio del huso horario: qué opina cada grupo
Indicaron que avanzan los trámites para la demolición de la parroquia de Villa Mercedes, en Jáchal.
Novedades

En qué estado se encuentra el proyecto de demolición de la parroquia de Villa Mercedes

La actividad se desarrollará de 9 a 16 horas y estará destinada a vecinos que quieran desprenderse de aparatos electrónicos en desuso de manera segura y responsable.

Qué se puede llevar

Desde la organización informaron que se recibirán únicamente artículos del hogar pequeños y medianos, con un tamaño promedio de hasta 60 centímetros y un peso máximo de 50 kilos por unidad.

Entre los elementos aceptados se encuentran:

  • Entretenimiento y otros: televisores, equipos de audio, cámaras de video y fotografía, consolas de videojuegos, joysticks, juguetes eléctricos, radios, reproductores de DVD y herramientas pequeñas.
  • Informática del hogar: computadoras, notebooks, tablets, monitores, CPU, teclados, mouse, parlantes, cámaras, micrófonos, pendrives, disquetes e impresoras (sin cartuchos ni tóner).
  • Comunicaciones hogareñas: teléfonos de línea, fax, módems, contestadoras y celulares.
  • También aclararon que no se recibirán artículos grandes ni impresoras con tóner o cartuchos.
image
image

Un proyecto con historia y resultados

Esta campaña nació en 2012, dentro del proyecto pedagógico Creando Acciones Solidarias (CAS), con el impulso de la profesora Virginia Carrillo y un grupo de alumnos del CCU. Lo que comenzó con una pequeña recolección que apenas llenó una camioneta, se transformó en un programa ambiental de referencia en San Juan.

La última edición, realizada el 28 de septiembre de 2024, superó todas las expectativas: se juntaron más de 6 toneladas de residuos tecnológicos, gracias a la participación masiva de los vecinos. Aquella jornada contó con la colaboración de más de 20 estudiantes voluntarios, quienes recibieron los materiales junto a docentes y personal del colegio.

image

Los objetos recolectados fueron enviados al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), donde se clasificaron y procesaron. Parte de los materiales en condiciones fueron destinados a donaciones para escuelas y centros comunitarios, mientras que el resto se derivó a industrias refuncionalizadoras para su reciclaje.

“Lo más valioso es que la comunidad ya espera esta jornada todos los años. Desde marzo empiezan a llegar consultas, porque la gente sabe que es la forma más responsable de descartar lo que ya no sirve y evitar que termine contaminando las calles”, destacó la profesora Carrillo en la edición anterior.

Temas
Seguí leyendo

"¿Cómo hago para llegar a tu corazón?": el divertido momento que protagonizaron un automovilista y un trapito en una esquina sanjuanina

Kika Alonso se regala una aventura en la composición

Video: batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos

Dos citas imperdibles para vivir lo mejor del talento musical en el Auditorio Juan Victoria

La emoción, a flor de piel en la última presentación del Chango Huaqueño

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

A disfrutar el sol durante la semana en San Juan porque el finde... ¿estará pasado por agua?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Chango Huaqueño, durante una de sus innumerables presentaciones.
Deceso

El folklore, Jáchal y todo San Juan, de luto: falleció el Chango Huaqueño

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Te Puede Interesar

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

Por Antonella Letizia
A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal
Lo que se sabe

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal

Las exportaciones mineras de San Juan superaron los 1.000 millones de dolares, cinco meses antes que en el 2024.
Exportaciones a julio

San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta
Repercusiones

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: Los de enfrente quieren romper todo
Declaraciones

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"