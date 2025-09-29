¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

El recuerdo del viento Sur del último viernes todavía está fresco en San Juan : ráfagas que superaron los 90 km/h dejaron un saldo de árboles y postes caídos, incendios, cortes de luz y hasta heridos en distintos departamentos. Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa otra jornada ventosa para este lunes, aunque con menor intensidad.

Pronóstico Con presencia del viento y varias nubes, así será el arranque de semana en San Juan

Repercusiones Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

Según el informe del SMN, durante la tarde y la noche de este 29 de septiembre se espera cielo mayormente nublado, temperaturas que rondarán los 28 °C por la tarde y los 21 °C en la noche, y viento del sur con velocidades entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en horas de la tarde, y entre 42 y 50 km/h hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones es nula.

Lo que dejó el temporal del viernes

El fuerte viento del viernes pasado provocó incidentes en casi toda la provincia. Los departamentos más afectados fueron Capital, Pocito, Sarmiento y Caucete, aunque hubo reportes en prácticamente todo el territorio.

Capital y alrededores: se registraron árboles y postes caídos en distintos puntos, incluso en inmediaciones de Casa de Gobierno. En Santa Lucía, un árbol se prendió fuego en San Lorenzo e Italia.

Pocito y Sarmiento: un motociclista cayó en Ruta 40 al sur de calle 16 y debió ser hospitalizado. Otro conductor resultó herido cuando un árbol impactó contra su moto en Médano de Oro. En Sarmiento, un derrumbe en Colonia Fiscal dejó lesionado a un menor de edad.

Iglesia, Jáchal y Calingasta: los tres departamentos cordilleranos sufrieron caída de árboles, cortes de luz y daños materiales, aunque sin víctimas fatales.

Caucete y 9 de Julio: hubo incendios en una vivienda y en un parral, sofocados por Bomberos.

Ullum y La Bebida: Ullum quedó sin suministro eléctrico durante varias horas, mientras que en La Bebida un poste se quebró sobre avenida Ignacio de la Roza.

Aunque la situación de este lunes no se asemeja a la del temporal, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas ráfagas.