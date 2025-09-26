¿Qué es el requisito de apuesta rollover y cómo gestionarlo?

Uno de los requisitos más comunes dentro de las promociones en el mundo de las apuestas deportivas es la necesidad de cumplir con un rollover. Esta práctica se ha extendido por múltiples casas de apuestas para equilibrar los beneficios de los bonos.
Los bonos de bienvenida suelen ser los principales tipos de promociones que solicitan un rollover como por ejemplo el ofrecido por Codere. Sin embargo, este requisito puede ser minimizado con otras promociones otorgadas por códigos promocionales. Actualmente existe un cupón Codere 100% funcionando para que los interesados puedan utilizarlo en su registro.
A pesar de parecer un requisito complicado, puede cubrirse de una manera sencilla. En este breve artículo se aborda el significado del rollover y los mejores tips para gestionarlo sin cometer errores ni aumentar el riesgo en cada apuesta.
En términos generales, el rollover consiste en apostar cierto número de veces una cantidad establecida para retirar el dinero.
La forma más sencilla de identificarlo dentro de los términos y condiciones de los bonos y promociones es a través de la nomenclatura “x” que refleja el número de veces que se necesita apostar la bonificación para liberarla.
En la siguiente tabla se muestran los tipos de rollover más comunes, su significado y un ejemplo de cómo calcular el rollover si el bono fuera de 1000 ARS.
|Tipo
|Significado
|Bono x rollover = cantidad de rollover
|X3
|Apostar 3 veces el monto del bono.
|1,000 x 3 = 3,000 ARS
|X4
|Apostar 4 veces el monto del bono.
|1,000 x 4 = 4,000 ARS
|X5
|Apostar 5 veces el monto del bono.
|1,000 x 5 = 5,000 ARS
|X10
|Apostar 10 veces el monto del bono.
|1,000 x 10 = 10,000 ARS
|X15
|Apostar 15 veces el monto del bono.
|1,000 x 15 = 15,000 ARS
La cantidad de rollover se refiere al importe de reinversión que se necesitaría para poder retirar el dinero de la cuenta. En la tabla se observa que para un tipo x3 se necesitaría una cantidad de 3,000 pesos para poder retirar cualquier ganancia asociada con el bono obtenido.
El rollover es el requisito que permite a las casas de apuestas obtener una reinversión de sus bonos y promociones.
A continuación, se explican algunos puntos importantes de la existencia del rollover en el mundo de las apuestas:
A pesar de parecer que el rollover es un obstáculo para obtener los beneficios de las promociones de manera rápida y fácil, se pueden implementar ciertas estrategias para enfrentarlo sin problemas.
A continuación, se mencionan 5 consejos para superar el rollover fácilmente:
Los bonos de bienvenida vienen acompañados del rollover, por esta situación, se recomienda que siempre se analice y evalúe la conveniencia del bono de acuerdo con el rollover requerido. Los rollover de x3 o x4 son los más accesibles y fáciles de liberar.
Además de evaluar la cantidad de rollover solicitado es importante revisar si se piden ciertas cuotas mínimas de las selecciones. Si es así se recomiendan las cuotas con un máximo de 1.5 o 2 como requisito.
Siempre se debe tener en mente los límites del propio bankroll. El bankroll debe distribuirse de la mejor manera para que aumenten las posibilidades de acertar en cada apuesta, incrementar las ganancias y liberar el bono lo antes posible.
Es fundamental que no se retire el dinero de la cuenta sin antes haber cumplido con el rollover solicitado. Si se llega a retirar cualquier suma de dinero antes de cumplir con los requisitos mínimos, el bono se cancelará automáticamente.
Además del rollover y de las cuotas mínimas, se debe tener en mente que existen otros requisitos para poder liberar el bono los cuales estarán estipulados en los términos y condiciones.
El rollover es un requisito común en promociones como bonos de bienvenidas implementados por las casas de apuestas para poder tener sus finanzas equilibradas, al mismo tiempo que ofrecen una excelente oportunidad para sus clientes.
Como cliente de estas páginas web especializadas, se recomienda siempre tener en mente este requisito para poder gestionar de la mejor manera el dinero y lograr las metas establecidas al momento de apostar. Con una buena gestión del bankroll y un análisis del bono y las apuestas el rollover no es un problema.
¿Qué es el rollover?
El rollover se refiere al apostar el monto del bono cierta cantidad de veces antes de poderlo liberar y retirarlo de la cuenta.
¿Para qué se utiliza el rollover?
Principalmente para que las casas de apuestas equilibren sus finanzas al momento de otorgar bonos de bienvenida o promociones especiales a sus clientes.
¿Cuál es la mejor estrategia de rollover?
La mejor estrategia es analizar los beneficios del bono con rollover de acuerdo con el bankroll que se dispone, los otros requisitos de apuesta y cumplir con los términos y condiciones