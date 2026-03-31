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Entrevista

Guido Romero en Paren: los eventos deportivos que llegan a San Juan y, ¿qué artistas vendrán a la Fiesta Nacional del Sol?

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, se refirió a la llegada del TC 2000 y el Top Race al Autódromo El Zonda. También, habló sobre el partido de Los Pumas y analizó el impacto económico del turismo en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guido Romero en Paren Las Rotativas.&nbsp;

Guido Romero en Paren Las Rotativas. 

En Paren Las Rotativas, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, trazó la hoja de ruta para lo que resta del semestre en San Juan. Con una mirada puesta en el impacto económico directo, el funcionario destacó que la provincia atraviesa una transición clave: dejar de ser solo un "destino emergente" para convertirse en un centro de turismo receptivo y de eventos.

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Uno de los anuncios más esperados para la comunidad deportiva local es el anuncio del calendario automovilístico en escenarios icónicos. Romero confirmó que, tras el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos por el Automóvil Club Argentino, la velocidad vuelve a la provincia con categorías como el Top Race, TC 2000, Fórmula y la Copa Fiat. Estos eventos desembarcarán en El Zonda - Eduardo Copello, el mítico lugar que genera consultas de periodistas de todo el país y que la gestión actual busca revalorizar como patrimonio deportivo sanjuanino una vez pasada la Semana Santa.

En cuanto al rugby de alto rendimiento, el ministro adelantó que ya se han recibido visitas técnicas para evaluar la logística y las instalaciones de cara a la llegada de Los Pumas. El Estadio San Juan del Bicentenario sigue siendo la carta de presentación fundamental ante las federaciones internacionales, posicionando a la provincia como una sede de excelencia para eventos masivos que, según Romero, dejan un legado económico directo en las arcas provinciales.

La estrategia de fomentar el turismo de eventos y congresos ya muestra resultados tangibles, con una ocupación que alcanzó el 85% en el Gran San Juan impulsada por la actividad estatal. En los departamentos, las proyecciones también son optimistas, con niveles de reserva en Barreal que ya promedian el 80% para el próximo fin de semana largo. Esta dinámica se ve favorecida por un cambio en el consumo: ante el encarecimiento de destinos externos como Chile, el turismo local recupera terreno y San Juan se posiciona como una opción competitiva.

Para acompañar este crecimiento, el Gobierno ha puesto énfasis en la recuperación de la infraestructura y la seguridad náutica. Se adquirieron gomones con tecnología de punta y motos de agua para cubrir los diques, y se habilitaron zonas seguras de baño con estructura estatal en Punta Negra, el río y Ullum. Asimismo, se iniciaron remodelaciones integrales en espacios culturales icónicos como el Teatro Sarmiento y el Auditorio Juan Victoria, que presentaban malas condiciones edilicias al inicio de la gestión.

Además se refirió a la Fiesta Nacional del Sol e indicó que ya tiene un "machete" con los artistas que podrían llegar a la gran celebración de San Juan. Sin embargo, no quiso dar ningún adelanto debido a que en ocasiones terminan habiendo cambios en el cronograma, por el calendario propio de los músicos. En ese sentido, aseguró que siempre está pensando en los números que podrían traer y pronto trabajarán en los aspectos más finos de la actividad. Confirmó que mantendrá el esquema de tres días para optimizar costos y asegurar la rentabilidad del sector privado, priorizando la accesibilidad y el uso de estructuras fijas para evitar gastos excesivos de montaje.

Sobre el futuro de otras disciplinas, Romero fue tajante al señalar que la prioridad en el Velódromo será el ciclismo local, buscando recuperar la base de deportistas que se había perdido.

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