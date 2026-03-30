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Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

En la imagen se muestra a un compañero que le pateó la silla mientras dormía.

Por Agencia NA
ALUMNO

Un video al que accedió la Agencia Noticias Argentinas muestra el bullying que sufría el alumno, de 15 años, que mató a otro en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

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En la imagen se muestra a un compañero que le pateó la silla mientras dormía, lo que refuerza la hipótesis que el ataque a tiros en el patio interno de la institución educativa está relacionado a las diversas agresiones que sufría el adolescente de tercer año.

De manera preliminar se indicó que el menor detenido planificó el hecho y que el objetivo era que los disparos sean contra sus compañeros de curso.

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FUENTE: Agencia NA

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