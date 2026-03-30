Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

Un video al que accedió la Agencia Noticias Argentinas muestra el bullying que sufría el alumno, de 15 años, que mató a otro en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En la imagen se muestra a un compañero que le pateó la silla mientras dormía, lo que refuerza la hipótesis que el ataque a tiros en el patio interno de la institución educativa está relacionado a las diversas agresiones que sufría el adolescente de tercer año.

De manera preliminar se indicó que el menor detenido planificó el hecho y que el objetivo era que los disparos sean contra sus compañeros de curso. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2038630790267887798&partner=&hide_thread=false ASÍ VERDUGUEABAN AL AUTOR DE LA MASACRE DE SANTA FE: HOY, MIENTRAS IZABAN LA BANDERA MATÓ A UN COMPAÑERO E HIRIÓ A OTROS 8

- La imagen de cómo molestaban y grababan al acusado de la masacre ya es parte de la causa judicial. pic.twitter.com/xDwBX81F1f — Vía Szeta (@mauroszeta) March 30, 2026 FUENTE: Agencia NA

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