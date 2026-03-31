Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

A menos de 48 horas del anterior episodio de vandalismo, la Pampa del Leoncito volvió a ser escenario de maniobras ilegales con vehículos que provocaron un daño ambiental aún mayor. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, confirmó que ya se radicó una nueva denuncia y advirtió, con base en informes técnicos, que las huellas podrían tardar hasta 50 años en desaparecer.

Grave impacto La Pampa del Leoncito ruega por el viento: la inundación no pudo borrar el terrible daño de los cuatriciclos

El nuevo hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando una camioneta fue registrada realizando maniobras indebidas sobre el terreno arcilloso de la Pampa del Leoncito, el sitio de alto valor natural y turístico. Según relató el propio jefe comunal, el episodio fue detectado rápidamente gracias a registros audiovisuales.

“Ayer lunes por la tarde, otra camioneta fue filmada con drone, con celular, con cámaras especiales realizando maniobras que dañaron el terreno. De inmediato me ponen en aviso, me dirijo a ese lugar, logro dar con los datos de la camioneta”, explicó Carbajal.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Otra vez vandalismo en la Pampa del Leoncito A menos de 48 horas del último hecho, una camioneta volvió a ingresar y realizar maniobras que dañaron gravemente el terreno. Las nuevas marcas son aún peores y, según especialistas, podrían tardar hasta 50 años en desaparecer. El intendente Sebastián Carbajal confirmó que ya se radicó la denuncia y que los responsables fueron identificados. Pese a la señalización y las restricciones vigentes, continúan estos actos irresponsables en un lugar único. Mirá los videos de este lunes. Más información en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Tras identificar a los involucrados, el intendente se presentó pasada la medianoche en la Comisaría 33°, donde formalizó la denuncia. “También ya estaban avisados, radicamos la denuncia, fueron citadas estas personas y ahora queda que la Justicia determine qué se hará con ellos”, indicó. Además, adelantó que vecinos también se presentarán a declarar.

El Mandatario no ocultó su preocupación por la reiteración de este tipo de conductas: “Realmente no se entiende por qué hacen estas cosas. Está la cartelería al ingreso que indica qué se puede hacer, qué no, los lugares donde estacionar, el tipo de vehículo que puede transitar y las cubiertas que debe tener, y parecen hacer caso omiso a todo”.

En cuanto a la gravedad del daño, Carbajal fue contundente: “El daño del día sábado fue peor que el de aquellos areneros de hace unos meses, y el de la camioneta de ayer, aún más grave”.

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Según detalló, esto se debe a las características del vehículo involucrado. En ambos episodios se trató de camionetas Ford Ranger Raptor, equipadas con suspensión y cubiertas todoterreno, diseñadas para terrenos extremos. “Son vehículos con mucha más potencia. En este lugar, que es arcilloso, producen una erosión muy profunda”, explicó.

El impacto ambiental no es menor. Tras el hecho del sábado, la Dirección de Patrimonio de la provincia, junto a especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, inspeccionó la zona. “Los especialistas nos comentaban que lleva aproximadamente cincuenta años reparar ese daño. Esto no se soluciona con una lluvia de verano”, subrayó el intendente.

Otro dato que llamó la atención es el origen de los implicados: mientras que el episodio del lunes involucró a personas provenientes de Capital Federal, el del sábado tuvo como protagonistas a comprovincianos.

Carbajal insistió en la necesidad de avanzar con sanciones: “La clave es seguir radicando las denuncias correspondientes, porque es la manera de que la gente tome conciencia de que esto no debemos hacerlo en este patrimonio tan bello que tenemos y que es único en el mundo”.

Los últimos dos antecedentes

El episodio de ayer lunes se suma al ocurrido el pasado sábado, cuando un grupo de personas realizó maniobras riesgosas con un vehículo en el mismo lugar, también causando daños visibles en el terreno. En esa ocasión, había testigos directos, entre ellos un equipo municipal que filmaba un videoclip, bailarines, técnicos y vecinos.

A pesar de las advertencias, los responsables continuaron con su accionar, lo que obligó a la intervención del propio Intendente. También entonces se logró identificar a los implicados y se radicó la denuncia correspondiente, con intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural.

Desde el municipio remarcaron que estos hechos no solo afectan un entorno natural de gran valor, sino que también implican riesgos para quienes visitan la zona. Además, recordaron que la recuperación del suelo puede demandar décadas.

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No es la primera vez que ocurre algo similar. En noviembre del año pasado, al menos 16 vehículos UTV —utilizados en competencias y no habilitados para ese terreno— circularon por la Pampa del Leoncito, generando una fuerte polémica y una denuncia formal por parte de las autoridades.

A partir de estos antecedentes y los recientes episodios, desde el municipio reiteraron el llamado a respetar las normas vigentes y a preservar un espacio considerado único, especialmente en un contexto de fragilidad ambiental agravado por fenómenos climáticos recientes.