En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

En la tarde del sábado, la Pampa del Leoncito volvió a ser escenario de actos de vandalismo cuando un grupo de personas realizó maniobras riesgosas con un vehículo, dañando el terreno natural. Entre los presentes había un equipo municipal que filmaba un videoclip, bailarines, personal técnico y vecinos, todos testigos de las conductas irresponsables.

A pesar de los reclamos y advertencias, los responsables continuaron con su accionar, lo que derivó en la intervención directa del Intendente Sebastián Carbajal. Se logró identificar a los implicados y se radicó la denuncia en la Comisaría 33, mientras que la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia también fue notificada.

Desde el municipio remarcaron que estos hechos no solo dañan un espacio de valor natural y turístico, sino que representan un riesgo para la seguridad de quienes visitan la zona. Asimismo, advirtieron que los daños provocados pueden tardar décadas en recuperarse, subrayando la necesidad de respetar los espacios protegidos.

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