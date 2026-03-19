jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Calingasta

La Pampa del Leoncito, bajo la lupa: harán una prueba piloto para su control este finde largo

Buscan ordenar el uso turístico sin prohibiciones: habrá un nodo informativo y presencia estatal para concientizar sobre el cuidado del frágil ecosistema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras su mal uso, harán una prueba piloto para cuidar la Pampa del Leoncito.

Tras su mal uso, harán una prueba piloto para cuidar la Pampa del Leoncito.

Ante la llegada de dos fines de semana largos y el aumento del flujo turístico en Barreal, en Calingasta, el Gobierno provincial pondrá en marcha una prueba piloto en la Pampa del Leoncito para regular su uso. La iniciativa apunta a concientizar a los visitantes y evitar nuevas intervenciones dañinas en un terreno que aún no logra recuperarse.

Lee además
A pesar de la crecida, la Pampa del Leoncito sigue mostrando las huellas que dejaron los cuatriciclos que ingresaron ilegalmente. Foto: El Sol de Calingasta
Grave impacto

La Pampa del Leoncito ruega por el viento: la inundación no pudo borrar el terrible daño de los cuatriciclos
la suerte, otra vez, del lado de un sanjuanino: un apostador se gano mas de $3 millones en el quini 6
Juegos de azar

La suerte, otra vez, del lado de un sanjuanino: un apostador se ganó más de $3 millones en el Quini 6

Lo que se implementará ser una experiencia piloto de control y concientización, en primera instancia, desde este sábado y hasta el martes. La medida, impulsada por el Ministerio de Turismo y Cultura, no busca restringir el acceso sino ordenar la circulación dentro de uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia.

“El objetivo no es impedir su uso, sino regularlo. Queremos que todos puedan acceder a La Pampa y la puedan disfrutar”, explicó en diálogo con el medio Canal 13 San Juan, Gladys González, directora de Patrimonio Cultural. En ese sentido, remarcó que no se prohibirá el ingreso de vehículos, como se había planteado en algún momento. “No es la intención. Es imposible evitar que ingresen y, además, hay actividades como el carrovelismo que lo requieren”, señaló.

image

La funcionaria detalló que la clave estará en el comportamiento de los visitantes. “Lo que se pide es que circulen paseando, disfrutando el paisaje, sin altas velocidades ni maniobras bruscas. El problema es el trompo, el derrape, eso es lo que deja marcas”, sostuvo. También aclaró que tanto motos como bicicletas pueden ingresar, siempre bajo las mismas condiciones de cuidado. Incluso, destacó que el lugar es ideal para actividades recreativas familiares, como observar el paisaje o las estrellas.

Como parte de esta prueba piloto, se instalará un nodo informativo —un gazebo— con personal de la Dirección de Patrimonio Cultural que brindará información sobre el valor del sitio, declarado Monumento Histórico, y las normas de uso. Además, habrá presencia policial en carácter preventivo. “No buscamos prohibir nada, sino acompañar y cuidar”, enfatizó González.

La decisión de avanzar con esta medida se da en un contexto de alta expectativa turística por los feriados del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y Semana Santa, que anticipan una importante afluencia de visitantes en la zona.

La preocupación oficial radica en que los daños provocados meses atrás aún son visibles. “Con fotos satelitales se pueden observar marcas de varios años. Hay que cuidarlo para las futuras generaciones”, advirtió la funcionaria.

El último antecedente de daño

Las lluvias que transformaron a la Pampa del Leoncito en un inmenso espejo de agua en varias oportunidades esta temporada, habían despertado expectativas de una recuperación natural del terreno. Sin embargo, los relevamientos oficiales confirmaron que las huellas provocadas por el ingreso ilegal de cuatriciclos y areneros persisten.

“El proceso de recuperación es lento”, explicó González, quien detalló que las marcas más profundas siguen visibles pese a las mejoras generales del terreno. Desde el municipio de Calingasta coinciden en que, aunque la lluvia ayudó, será necesario más tiempo y la acción del viento para lograr una recuperación más completa.

image

El episodio que desencadenó la situación ocurrió a principios de noviembre del año pasado, cuando un grupo ingresó ilegalmente con vehículos todo terreno y realizó maniobras que dañaron seriamente la superficie. El hecho derivó en una denuncia formal y en una investigación judicial en curso.

La fragilidad del ecosistema explica la magnitud del impacto: la Pampa del Leoncito es una planicie de sedimentos finos que se compactan naturalmente con el viento, por lo que cualquier intervención puede tardar años en desaparecer. Por su valor ambiental, paisajístico y cultural, el sitio está protegido por ley y es considerado un patrimonio clave de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Se viene la Fiesta del Queso y el Quesillo en San Juan: qué se podrá hacer y la grilla de artistas

Qué lugar ocupa San Juan en el mapa de la desocupación nacional

Confirmaron que cerrarán una oficina del Correo Argentino en un departamento alejado y ya han desvinculado al 20% del plantel de la empresa

Calendario impositivo 2026: Rentas confirmó los vencimientos y descuentos para el Impuesto Automotor

La UNSJ lanzó la carrera de Enfermería en Valle Fértil

La Virgen de Andacollo cruza la cordillera por primera vez y visita Rawson

Tras detectar un caso en Buenos Aires, qué dijeron sobre la "viruela del mono" en San Juan

Vuelve el trueque de materiales reciclables por vouchers para comprar frutas y verduras en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta del Queso y el Quesillo, en Valle Fértil, ofrece la representación en vivo de “La Lechada”, una puesta que rescata las tradiciones y costumbres vinculadas a la elaboración de los productos lácteos de la zona.
Cultura popular

Se viene la Fiesta del Queso y el Quesillo en San Juan: qué se podrá hacer y la grilla de artistas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión
Ver para creer

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

Te Puede Interesar

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite
Electoral

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

El fiscal a cargo de la causa del Acueducto Gran Tulum no descartó que se complique la carátula que investiga el caso si se confirman los nuevos datos conocidos a través de un informe.
Avance en la investigación

Caños del Acueducto Gran Tulum: podría complicarse la carátula si se acredita el nuevo informe

Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez. 
Sin acuerdo

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan