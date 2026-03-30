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Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

El sospechoso tiene 32 años y permanecerá preso, 10 días más, hasta que terminen las pericias. Le enviaba mensajes y llamaba a la chica; incluso llegó a invitarla a un hotel alojamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Arce, el detenido.

Matías Arce, el detenido.

Un empleado de comercio fue detenido bajo la sospecha de acosar sexualmente a una adolescente de 15 años, hija de una familia que era amiga y vecina en Santa Lucía. La denuncia señala que la hostigaba mediante mensajes y llamados, hasta la invitó a un hotel alojamiento. El sospechoso ahora continuará detenido a la espera de las pericias y la declaración de la jovencita.

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Se habla del delito de grooming y en la mira se encuentra Matías Eduardo Arce, un empleado de comercio de 32 años que fue detenido el viernes último después de que la Policía allanara su casa. El fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, abrieron una investigación en su contra a partir de la denuncia de la mamá de una adolescente de 15 años que supuestamente sufrió sus acosos.

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El fiscal Nicolás Alvo con su equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Nicolás Alvo con su equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La denuncia fue hecha el 17 de marzo pasado, pero el hostigamiento venía ocurriendo desde enero de este año, revelaron fuentes del caso. La madre de la adolescente contó que ésta le aclaró que no quiso hablar antes porque tenía miedo y quería evitar conflictos, dado que el sospechoso es un vecino y frecuentaba a la familia.

El sujeto le enviaba mensajes por WhatsApp e Instagram, además le llamaba. Le decía que era “bonita”, que deseaba “besarla” y “tocarla”. Además, llegó a ofrecerle dinero a modo de regalo y la invitó a tener sexo en un hotel alojamiento, expuso la fiscalía. Por otro lado, la chica siempre lo rechazaba y le pedía que no continuara acosándola porque era menor de edad, pero aparentemente éste no cesaba en sus acciones, explicaron.

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El abogado Héctor Ponce, el defensor.

El abogado Héctor Ponce, el defensor.

Fue hasta que la jovencita le contó todo a su madre y ahí se armó el escándalo. La mujer de Arce también se enteró y después el hombre pidió disculpas a la familia de la chica para evitar que lo denunciaran.

Todo esto se expuso en la audiencia de este lunes en Tribunales, donde el fiscal pidió la prisión preventiva para el empleado de comercio. El abogado Héctor Ponce, el defensor particular, se opuso a esa medida de coerción, a la vez que rechazó los cargos contra su cliente.

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El juez de garantías Alberto Caballero finalmente dio por habilitada la investigación penal preparatoria por el delito de grooming, por el plazo de 6 meses, y dispuso la prisión preventiva durante 10 días, a cumplir en una comisaría, hasta tanto tomen declaración a la adolescente y realicen partes de las pericias.

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