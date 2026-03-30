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Clima

Martes otoñal en San Juan: jornada estable y con temperaturas agradables

El último día de marzo llegará con cielo despejado y sin sobresaltos en el tiempo. Se espera una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otoño en San Juan.webp

El clima en San Juan se mantendrá estable este martes 31 de marzo, en una jornada que reflejará condiciones típicas del inicio del otoño, con temperaturas moderadas y cielo mayormente despejado a lo largo del día.

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De acuerdo con el pronóstico, la mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima que rondará los 12 grados, lo que obligará a salir abrigados en las primeras horas. Sin embargo, con el correr del día el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 26 grados, configurando una tarde templada y agradable.

Las condiciones meteorológicas no anticipan precipitaciones ni fenómenos significativos, mientras que el viento se mantendrá leve, predominando desde el sector sur y sin ráfagas intensas. Este escenario favorecerá las actividades al aire libre y marcará una continuidad en la estabilidad que se viene registrando en los últimos días.

Así, San Juan cerrará el mes de marzo con un panorama climático tranquilo, ideal para quienes disfrutan de las temperaturas otoñales sin extremos.

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