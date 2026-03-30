El sanjuanino Franco Poggio quedó afuera de la casa de Gran Hermano

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.

El sanjuanino Franco Poggio se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada , en una gala que estuvo atravesada por conflictos, sanciones y un clima de máxima tensión dentro de la casa.

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La salida del participante, oriundo de San Juan, se definió tras un mano a mano con Brian Sarmiento, luego de una semana atípica marcada por decisiones disciplinarias que alteraron la convivencia. “El Supremo” había sancionado a todos los jugadores por referirse a gritos provenientes del exterior, lo que derivó en un recorte del presupuesto semanal y generó nuevas fricciones.

En ese contexto, uno de los episodios más comentados fue el fuerte cruce entre Andrea del Boca y Sol Abraham por la compra del supermercado, lo que sumó tensión a un ambiente ya cargado.

La placa de nominados estuvo integrada por Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Franco Poggio. Durante la gala conducida por Santiago del Moro, primero se anunció la continuidad de Lola y Yanina, dejando el duelo final entre Sarmiento y el sanjuanino.

Finalmente, cerca de las 23, se confirmó la eliminación de Poggio, cuya salida no solo impacta en el desarrollo del juego, sino que también genera repercusión en San Juan, donde seguían de cerca su paso por el reality.