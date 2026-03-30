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Encuentro

En medio del "operativo unidad", el PJ mostró músculo en el acto de los 50 años del último golpe militar

El Partido Justicialista realizó un acto institucional al que asistieron la mayoría de los dirigentes de peso del peronismo sanjuanino. El encuentro tuvo lugar después de dos reuniones que tuvieron como objetivo empezar a reordenar el partido de cara al 2027.

Por Ana Paula Gremoliche
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El Partido Justicialista (PJ) de San Juan llevó adelante este lunes el acto institucional en el marco de los 50 años del último golpe cívico militar, al que asistieron gran parte de los dirigentes de peso del peronismo sanjuanino, aunque con algunas ausencias. El encuentro se enmarca en medio del “operativo unidad”, una serie de encuentros de los que ya se concretaron dos, que tienen como objetivo reordenar el partido de cara a las elecciones del 2027.

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A la casona de la calle 25 de Mayo llegaron el presidente del partido, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, así como también los vicepresidentes, la diputada Graciela Seva y el intendente de Pocito, Fabián Aballay. También dijeron presente el diputado Mario Herrero, que fue uno de los disertantes, y la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez. Asimismo, estuvo el exgobernador José Luis Gioja y los dirigentes giojistas, el exintendente de Rawson Juan Carlos Gioja, el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone y Leonardo Gioja. Por su parte, el diputado nacional Jorge “Coqui” Chica, se fue unos minutos antes de que terminara el acto.

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Del lado de las ausencias significativas está el senador Sergio Uñac, quien fue noticia en las últimas horas. El exgobernador fue nombrado por el exsenador Oscar Parrilli como una alternativa para formar una fórmula presidencial con la expresidenta Cristina Kirchner. Anteriormente, presentó una nota en el PJ nacional para hablilitar las internas en el partido y elegir candidaturas antes de que termine el 2026, con el objetivo de anteponerse a la estrategia del presidente Javier Milei (si es que se mantiene la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Otra de las ausencias fue la de Fabián Gramajo. Desde el círculo del exintendente de Chimbas no plantearon la necesidad de alejarse algunos días del ojo público después de la situación que se vive en el Concejo Deliberante de Chimbas. Otro que no estuvo presente fue el diputado nacional Cristian Andino.

Uñac, Andino y Gramajo fueron parte del asado de amigos que tuvo lugar en la casa del intendente de 9 de Julio, Daniel Banega. Ese encuentro del que no participó el círculo giojista, fue el primero de este 2026.

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Apenas una semana más tarde, todos los intendentes peronistas compartieron una cena con los legisladores nacionales y Quiroga Moyano. En esa reunión, que tuvo más tinte político, los jefes comunales pusieron sobre la mesa las problemáticas económicas que atraviesan y se propuso formar el foro de intendentes peronistas, con el objetivo de unificar reclamos ante el gobernador Marcelo Orrego.

Lo cierto es que mientras empieza a “reordenarse” el partido a nivel provincial, poco a poco el tema nacional empieza a tener incidencia. Por un lado, la candidatura de Uñac que algunos tildan de posicionamiento y otros aseguran que se trata de una estrategia de Cristina para limar el poder del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por el otro, el giojismo que será el encargado de traer a San Juan el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el cuadro político del bonaerense.

Gioja, protagonista del video institucional por los 50 años del golpe

El ex tres veces gobernador de San Juan fue el protagonista del video que se proyectó en conmemoración de los 50 años del golpe cívico y militar. Gioja trazó la historia del “antes y después” de la provincia en ese entonces.

Recordó la memoria del exgobernador Eloy Camus y las obras que quedaron paralizadas debido a la irrupción del gobierno de facto. En ese momento, se puso como ejemplo el Centro Cívico, que después fue terminado durante el gobierno de Gioja. Ese hito provocó un aplauso en los presentes de la casona.

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