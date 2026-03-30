La fisonomía de Santa Lucía está cambiando con el avance de una de las obras más ambiciosas de la gestión actual: su propio parque municipal. En el corazón del distrito de La Legua, se erige lo que promete ser un espacio de vanguardia que transformará la dinámica social de la zona y de todo el Este de San Juan .

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone la zona donde se está construyendo el parque y te lo muestra como nadie, captando la magnitud de un proyecto que ya muestra los inicios de sus formas circulares y su diseño moderno desde una perspectiva aérea privilegiada.

Embed - Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Este nuevo pulmón verde, ubicado estratégicamente en la calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa María de Oro y Belgrano, se extiende sobre un predio que alcanza las seis hectáreas y ya cuenta con su cierre perimetral completo para garantizar la seguridad de los futuros visitantes.

El intendente Juan José Orrego confirmó días atrás que los santaluceños podrán disfrutar de este espacio este mismo año. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el jefe comunal precisó que "entre fines de octubre y principios de noviembre vamos a estar inaugurando el parque más importante que tiene San Juan”. Esta obra, que se ejecuta íntegramente con fondos y personal municipal, fue planificada por etapas para asegurar una transformación profunda. Según destacó el mandatario, el proyecto no es solo un área recreativa, sino un polo con impacto social, educativo, cultural, deportivo y turístico, diseñado para ser un punto de encuentro para familias de toda la provincia.

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El plan integral de la obra revela una infraestructura muy especial. El diseño arquitectónico apuesta por formas caprichosas y circulares que albergarán un planetario único en su tipo y un anfiteatro pensado para eventos masivos. Para los más pequeños, se instalarán "superjuegos" y pérgolas de grandes dimensiones que estarán rodeadas de vegetación autóctona, bajo la supervisión de especialistas en parquización y paisajismo. El parque también fomentará la vida saludable mediante la construcción de veredas y veredines aptos para el patinaje, circuitos de calistenia y senderos para el atletismo, sumando además tres espacios gastronómicos y sectores especialmente pensados para las mascotas.

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Durante 2025, la Municipalidad ha avanzado con paso firme en las obras soterradas para evitar la contaminación visual, instalando servicios bajo tierra y un sofisticado sistema de riego. Se construyeron cisternas para riego por goteo y aspersión, mejorando incluso una perforación existente para asegurar el mantenimiento del verde. El predio contará con cuatro ingresos distribuidos por las calles Yrigoyen, Pellegrini y el Barrio Brisas del Sauce, además de módulos sanitarios modernos para hombres, mujeres y personas con discapacidad, iluminación LED de última generación y garitas de vigilancia para que sea un entorno sumamente seguro. Orrego sintetizó su visión afirmando que el objetivo es tener el parque más lindo de San Juan, un espacio que se diferencie de los demás y que marque un antes y un después en la vida del departamento.

TIEMPO DE SAN JUAN también te mostró en 2025 en exclusiva cómo será el Parque de Santa Lucía una vez terminado:

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