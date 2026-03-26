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Investigación

Intensa búsqueda en San Juan: solicitan colaboración para encontrar a un hombre de 64 años

Se trata de Adolfo Aníbal Rivero, quien presenta esquizofrenia. Difundieron sus características físicas y vestimenta para facilitar su localización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hombre perdido

Las autoridades de San Juan activaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Adolfo Aníbal Rivero, un hombre de 64 años que fue reportado como extraviado en las últimas horas. El caso es difundido a través del programa provincial “San Juan Te Busca”, con el objetivo de recabar información que permita encontrarlo lo antes posible.

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Según los datos oficiales, Rivero es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez blanca y ojos marrones. Como rasgos distintivos, presenta barba y bigote cortos, ambos de color cano, y cabello corto, lacio, también canoso.

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Al momento de su desaparición, vestía una campera de polar color verde, pantalón color mostaza y zapatillas blancas de marca Puma. Además, llevaba una mochila negra y un gorro rojo.

Las autoridades indicaron que el hombre padece esquizofrenia, por lo que remarcaron la importancia de dar con su paradero con urgencia.

Ante cualquier información que pueda ser de utilidad para la investigación, se solicita a la población comunicarse de manera inmediata y anónima al 911.

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