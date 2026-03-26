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El reclamo de los taxistas para frenar el impacto de los aumentos en combustibles

Desde el Sindicato de Peones de Taxis han solicitados a las autoridades gubernamentales habilitar una mayor cantidad de paradas, para evitar hacer rondas por la ciudad y ahorrar costos.

Por Guillermo Alamino
taxis

Ante los aumentos sucesivos en el precio de los combustibles, taxistas sanjuaninos piden incrementar la cantidad de paradas para evitar hacer rondas en la calle y conseguir pasajeros. Esto les posibilitaría permanecer estacionados por mayor tiempo y en diferentes sitios, ahorrando gastos en nafta.

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Gustavo Gómez, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, dijo que “los taxistas solían 'redondear' o circular por las calles para buscar pasajeros. Sin embargo, debido a que el combustible ha aumentado cinco veces en un mes, esta práctica ya no es rentable”. Señaló que el combustible subió cinco veces en un solo mes, acumulando un incremento cercano al 13%

En este sentido, han solicitado ante las autoridades provinciales en reiteradas oportunidades la habilitación de un mayor número de paradas para taxis en lugares estratégicos, lo que les permitiría permanecer estacionados por mayor tiempo y disminuir el consumo de combustible. “Se realizaron trabajos y propuestas en municipios, quienes mostraron interés e incluso llegaron a elaborar planos para nuevas paradas”, detalló.

Desde la entidad, aseguraron que han propuesto instalar paradas en puntos claves como, por ejemplo, el Hospital Guillermo Rawson, el Hospital Marcial Quiroga, la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, el Patio Alvear, hipermercados, el Parque de Mayo, el Cementerio de la Capital, entre otros. También en edificios públicos como el Centro Cívico y la Casa de Gobierno.

Al terminar, Gómez dio detalles de la situación que vive el ámbito de taxistas y remises de San Juan, donde estima que la actividad bajó entre un 40 y un 50% en marzo de 2026 en comparación al mismo mes del año anterior. “La gente viaja menos y muchos han optado por medios de transporte más económicos, como la bicicleta. Muchos propietarios no pueden costear arreglos básicos, por ejemplo un cambio de aceite cuesta unos 120.000 pesos, y prefieren dejar los autos parados”, concluyó.

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