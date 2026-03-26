Con la minería como motor, la economía argentina creció 1,9% en enero

La actividad económica en la Argentina registró un crecimiento del 1,9% interanual en enero de 2026, impulsada principalmente por el desempeño del sector minero y el agro, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que además mostró una suba del 0,4% respecto de diciembre en la medición desestacionalizada, lo que marca un inicio de año con leve recuperación.

Entre los sectores que traccionaron el crecimiento se destacó la explotación de minas y canteras, con un incremento del 9,6% interanual, ubicándose entre las principales fuentes de expansión. En conjunto con el agro, que avanzó 25,1%, explicaron gran parte del resultado general, aportando cerca de 1,7 puntos porcentuales al índice.

El desempeño de la minería vuelve a posicionarla como uno de los pilares del crecimiento económico, en un escenario donde otras actividades continúan rezagadas.

De hecho, algunos sectores clave mostraron caídas durante el primer mes del año. El comercio retrocedió 3,2% interanual, la industria manufacturera cayó 2,6% y el sector de electricidad, gas y agua disminuyó 3%, lo que limitó una expansión mayor del indicador.

En total, diez sectores registraron subas en la comparación interanual, mientras que cinco presentaron retrocesos, reflejando una recuperación heterogénea en la economía argentina.