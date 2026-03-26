Rumor y preocupación en Jáchal por supuestos casos de meningitis: qué dijeron desde Salud

Un mensaje difundido en redes sociales generó preocupación en la comunidad de Jáchal al advertir sobre dos posibles casos de meningitis en una escuela del departamento. El contenido, que circuló principalmente en Facebook, encendió la alarma entre familias y docentes.

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Sin embargo, desde el Ministerio de Salud salieron a desmentir la información. Ante la consulta de este medio, fuentes oficiales fueron categóricas: “Absolutamente desmentido. No hay casos”.

La aclaración fue respaldada también por autoridades municipales de Jáchal, quienes aseguraron que no existe ningún registro de meningitis vinculado a establecimientos educativos ni en el sistema sanitario local.

Qué es la meningitis

La meningitis es la inflamación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada generalmente por infecciones virales o bacterianas. Es una urgencia médica grave que requiere atención inmediata, ya que puede evolucionar rápidamente, provocando la muerte en cuestión de horas o complicaciones a largo plazo.

Síntomas principales: Fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz.