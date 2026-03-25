Buscan a Ángel Eduardo Correa: tiene 76 años y está desaparecido

El programa San Juan Te Busca activó un operativo para dar con el paradero de Correa Ángel Eduardo, un hombre de 76 años que fue reportado como extraviado este 25 de marzo.

Según la información oficial difundida por las autoridades, el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello canoso. Al momento de su desaparición vestía pantalón gris, una chomba blanca desteñida con rayas verdes horizontales y calzaba alpargatas negras o zapatillas azules con suela blanca.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 6.34.27 PM Desde las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarlo. En ese sentido, recordaron que ante cualquier información se puede realizar la denuncia de manera anónima comunicándose al 911.

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