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Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

El personal de Requisa notó algo extraño y al revisar el bolso con alimentos se topó con el celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.

Un insólito intento de ingreso de un elemento prohibido fue frustrado en el Penal de Chimbas, cuando personal del Servicio Penitenciario detectó un teléfono celular oculto dentro de un zapallo durante un control de rutina a visitantes.

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El hecho se registró en el marco de una inspección habitual de mercadería. Al revisar un bolso con alimentos, los agentes de Requisa advirtieron una irregularidad que llamó su atención. Tras una verificación más exhaustiva, descubrieron que en el interior de un zapallo se encontraba escondido un dispositivo móvil.

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De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad vigentes, lo que permitió neutralizar el intento antes de que el celular ingresara al establecimiento carcelario. El procedimiento evitó así la posible circulación de un elemento prohibido dentro del penal, que podría haber comprometido el orden interno.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron que, "este tipo de resultados son consecuencia del trabajo sostenido en materia de prevención y control. La capacitación constante del personal y la incorporación de herramientas tecnológicas han fortalecido los mecanismos de seguridad en los accesos".

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