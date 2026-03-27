Inicia la Cabalgata de la Fe: dos días de tradición rumbo a la Difunta Correa

Con fuerte expectativa de convocatoria récord, este viernes parte la Cabalgata de la Fe rumbo al santuario de la Difunta Correa, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de San Juan.
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Jinetes de toda la provincia recorrerán más de 60 kilómetros hasta Vallecito. El evento culmina con jineteada y festival folclórico. Todos los detalles, en la nota.
Con fuerte expectativa de convocatoria récord, este viernes parte la Cabalgata de la Fe rumbo al santuario de la Difunta Correa, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de San Juan.
La edición número 35 del tradicional encuentro gaucho se desarrolla del 26 al 28 de marzo y vuelve a reunir a cientos de jinetes, agrupaciones y familias que renuevan su devoción en una travesía de más de 60 kilómetros hasta Vallecito.
Según la organización, la expectativa es alta y se prevé una participación masiva, lo que obligó a reforzar la logística en distintos departamentos de la provincia.
La cabalgata inicia formalmente este viernes con una novedad clave: el nuevo punto de salida.
A diferencia de otros años, esta primera jornada no tendrá espectáculo artístico nocturno: la prioridad será el descanso de jinetes y animales de cara al tramo final.
La segunda jornada marcará el tramo final hacia el santuario: