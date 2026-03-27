Inicia la Cabalgata de la Fe: dos días de tradición rumbo a la Difunta Correa

Con fuerte expectativa de convocatoria récord, este viernes parte l a Cabalgata de la Fe rumbo al santuario de la Difunta Correa , una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de San Juan.

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La edición número 35 del tradicional encuentro gaucho se desarrolla del 26 al 28 de marzo y vuelve a reunir a cientos de jinetes, agrupaciones y familias que renuevan su devoción en una travesía de más de 60 kilómetros hasta Vallecito.

Según la organización, la expectativa es alta y se prevé una participación masiva, lo que obligó a reforzar la logística en distintos departamentos de la provincia.

Cronograma: qué pasa hoy viernes

La cabalgata inicia formalmente este viernes con una novedad clave: el nuevo punto de salida.

12:00 : concentración de jinetes en la intersección de Mitre y Avellaneda (detrás de la Terminal).

: concentración de jinetes en la intersección de Mitre y Avellaneda (detrás de la Terminal). 13:30 : partida oficial tras la bendición del párroco.

: partida oficial tras la bendición del párroco. Recorrido por Hipólito Yrigoyen hacia Santa Lucía.

Parada en el Monumento al Gaucho para homenajes.

Continuación hacia Caucete.

20:30 (aprox.): llegada al predio municipal de Caucete para el descanso.

A diferencia de otros años, esta primera jornada no tendrá espectáculo artístico nocturno: la prioridad será el descanso de jinetes y animales de cara al tramo final.

Qué pasa mañana sábado

La segunda jornada marcará el tramo final hacia el santuario: