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XXXV edición

Inicia la Cabalgata de la Fe: dos días de tradición rumbo a la Difunta Correa

Jinetes de toda la provincia recorrerán más de 60 kilómetros hasta Vallecito. El evento culmina con jineteada y festival folclórico. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con fuerte expectativa de convocatoria récord, este viernes parte la Cabalgata de la Fe rumbo al santuario de la Difunta Correa, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de San Juan.

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La edición número 35 del tradicional encuentro gaucho se desarrolla del 26 al 28 de marzo y vuelve a reunir a cientos de jinetes, agrupaciones y familias que renuevan su devoción en una travesía de más de 60 kilómetros hasta Vallecito.

Según la organización, la expectativa es alta y se prevé una participación masiva, lo que obligó a reforzar la logística en distintos departamentos de la provincia.

Cronograma: qué pasa hoy viernes

La cabalgata inicia formalmente este viernes con una novedad clave: el nuevo punto de salida.

  • 12:00: concentración de jinetes en la intersección de Mitre y Avellaneda (detrás de la Terminal).
  • 13:30: partida oficial tras la bendición del párroco.
  • Recorrido por Hipólito Yrigoyen hacia Santa Lucía.
  • Parada en el Monumento al Gaucho para homenajes.
  • Continuación hacia Caucete.
  • 20:30 (aprox.): llegada al predio municipal de Caucete para el descanso.

A diferencia de otros años, esta primera jornada no tendrá espectáculo artístico nocturno: la prioridad será el descanso de jinetes y animales de cara al tramo final.

Qué pasa mañana sábado

La segunda jornada marcará el tramo final hacia el santuario:

  • 07:00: salida desde Caucete hacia Vallecito, tras el desayuno.
  • 13:30 (aprox.): llegada al santuario de la Difunta Correa.
  • Almuerzo comunitario para las agrupaciones.
  • 16:30: jineteada con la elección del primer campeón oficial de la cabalgata.
  • 20:15: inicio del festival artístico con shows folclóricos y cierre musical.

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